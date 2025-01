Náutico x Jaguar: confira escalações e onde assistir jogo pelo Pernambucano 2025

A- A+

O Jaguar foi o primeiro adversário do Náutico na preparação para a temporada 2025, em jogo-treino disputado ainda no final de 2024, no Centro de Treinamento Wilson Campos. O confronto terminou empatado em 1x1. Sem torcida, sem pressão, sem ser válido por um torneio oficial e com o time alvirrubro repleto de pratas da casa. Menos de um mês depois, no reencontro entre os clubes, o cenário é diferente. Vai ter torcida nos Aflitos. Vai ter pressão no lado mandante após um empate amargo em casa perante o Petrolina. Com o time principal à disposição, o duelo não é mais um mero teste: agora é para valer.





Desfalques

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos vai ficar mais uma vez sem o atacante Paulo Sérgio. O centroavante sentiu dores musculares e não joga - ele também desfalcou o clube na estreia, mas por conta de suspensão. Sem o artilheiro da Série C 2024, o Timbu pode manter o ataque com Bruno Mezenga e Samuel Otusanya.

“Contar com um jogador como Paulo é diferente. Pesa bastante tê-lo em campo, mas Sam deu conta no jogo passado e, individualmente, foi um dos destaques. Mas esperamos que Paulo fique apto o mais rápido possível também”, afirmou o meia Patrick Allan.

Por falar no nigeriano, Patrick Allan também contou como tem sido o “diálogo” com o atacante, que ainda não fala português e se comunica basicamente em inglês, tendo a ajuda de alguns companheiros de elenco. “A gente já consegue se entrosar com ele. Nos gestos, olhar, ele já entende por estar treinando com a gente”, explicou. Quem também não deve atuar é Renato Alves, outro com problemas físicos. Geovane deve herdar a vaga.

Vindo de um empate sem gols com o Central, no Lacerdão, o Jaguar, atual campeão da Série A2, é o novato que tem como meta permanecer na elite estadual. O principal nome da equipe é o atacante Halef Pitbull, ex-Santa Cruz.

Base

Eliminado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Náutico não deixou a competição com um gosto amargo. O clube manteve o foco no aproveitamento dos atletas da base. Dos 20 que disputaram a competição, 15 possuem contrato profissional com o Timbu, enquanto os demais têm vínculo de formação.

"Este movimento começou em outubro de 2024, com a regularização de contratos de formação de jovens da base. Com o bom desempenho do sub-20 na Copa Atlântico e na Copa Pernambuco, a gente fez isso para que o clube tivesse uma cautela maior com atletas. O alicerce da reestruturação é sempre a proteção dos ativos para que o clube não seja prejudicado", explicou o diretor das categorias de base do Náutico, Nelson Melo.

Ficha técnica

Náutico

Douglas Borges; Arnaldo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Geovane, Bruno Mezenga e Samuel Otusanya. Técnico: Marquinhos Santos

Jaguar

Éverton; Rafael Peixoto, Tallys, Marcelão e Eduardo Brito; Anderson São João, Jailton e Brendon; Pedro Maycon, Guilherme e Talison. Técnico: Pedro Manta

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Matheus Valentim da Silva e Marcilio Ferreira Batista da Silva

TV FPF (YouTube); Goat (streaming)

