Marquinhos Santos quer Náutico controlando lado mental para obter vitória

A- A+

Trabalhar o aspecto psicológico dos jogadores é um dos focos do técnico Marquinhos Santos para o desafio da quarta (15), diante do Jaguar, nos Aflitos, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2025. Missão que ficou mais complicada após o empate em 1x1 na estreia do torneio, também em casa, diante do Petrolina. As vaias e a cobrança pelo desempenho chamaram atenção para a necessidade de um reforço na mentalidade dos atletas.





"O Náutico é um time de Série A ou B, e está na C. Então isso machuca o torcedor, a instituição, e o grupo de profissionais que aqui estão. Percebo isso, o anseio deles. A ansiedade transborda dentro do Centro de Treinamento. Cabe a nós controlarmos isso", afirmou o técnico.

Marquinhos também apontou a importância de ter um profissional específico para lidar com a ansiedade dos atletas. "O clube tem um psicólogo que começou a fazer esse tipo de trabalho, para que se possa minimizar esse quesito. Então, a estrutura está sendo muito bem construída e montada. O mais importante não é como começa, e sim como termina. O livro é contado da primeira e entregue na última página. (Contra o Petrolina) Tivemos a primeira página. Foi positiva? Não. Em resultado, não saímos felizes. Agradeço ao torcedor e peço desculpa por não entregar a vitória”, declarou.

Para Marquinhos, parte da instabilidade emocional parte da pressão que o grupo atual carrega por insucessos passados dos alvirrubros. "São quatro pilares no futebol: técnico, físico, tático e mental. A gente sabe que hoje o mental, a parte psicológica, tem uma influência muito grande. E eu percebi desde que eu cheguei ao Náutico. Um anseio, uma angústia muito grande em função dos anos anteriores. Então é natural que esse jogo de estreia tivesse esse apelo mental e psicológico”, argumentou.

Reforço

Para o duelo diante do Jaguar, o Náutico ainda não sabe se terá o retorno do atacante Paulo Sérgio, que cumpriu suspensão automática diante do Petrolina. O jogador sentiu dores musculares e pode ser poupado do duelo. Com isso, o Timbu pode manter o ataque com Samuel Otusanya e Bruno Mezenga. Outra opção é Kauan Maranhão, que balançou as redes diante do Petrolina.

“A emoção foi muito grande. Já vinha trabalhando bastante, esperando a oportunidade. Fui feliz em fazer o gol e ajudar o Náutico com o empate. Não era o que queríamos, mas foi o que deu para fazer. A nossa equipe está focada no próximo jogo. Temos de conseguir a vitória com o apoio da nossa torcida”, afirmou Kauan.





Veja também

Futebol Santa Cruz oficializa assinatura da SAF para venda de 90% das ações do clube