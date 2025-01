A- A+

campeonato pernambucano Náutico: "Ninguém ficou satisfeito", diz técnico Marquinhos Santos após empate contra Petrolina Diante de 9 mil torcedores nos Aflitos, time saiu atrás do placar, mas buscou o 1 a 1 no fim do segundo tempo

O pontapé na temporada 2025 deixou a desejar. O Timbu empatou em 1 a 1 contra o Petrolina, na estreia do Campeonato Pernambucano. Para o técnico Marquinhos Santos, o Alvirrubro, que saiu atrás do placar, mas igualou o marcador no fim do segundo tempo, poderia ter saído com um resultado melhor.

"A gente tem que continuar trabalhando e insistindo no que está proposto. É um primeiro jogo. Sei que tem ansiedade e cobrança. Temos que entregar o resultado o quanto antes para que o torcedor confie, acredite. Não saio satisfeito com o resultado. Ninguém ficou satisfeito com o resultado. Quanto ao desempenho, é muito difícil criar (oportunidades) no futebol, e criamos. Agora é ajustar para que possamos reverter em gol as oportunidades criadas", começou.

"Foi a primeira partida de uma temporada. Claro que não foi um resultado bom, sem dúvida alguma. Estreia em casa, início de uma competição, com a presença do nosso torcedor, e você ter um empate no qual até poderíamos ter sido derrotados. Até quando fizemos o empate, estávamos em cima da equipe do Petrolina e tomamos dois ou três contra-ataques com boas defesas do Douglas", completou.

Oportunidades desperdiçadas

O jogo ficou marcado por muitas chances desperdiçadas do Timbu, além de um grande desempenho do goleiro adversário, André Lucas, que fechou o gol do Petrolina. O empate do Náutico saiu apenas em uma jogada ensaiada em uma bola parada no fim da partida, que encontrou a cabeça de Kauan Maranhão.



Na avaliação de Marquinhos Santos, o que falta para a equipe são ajustes e maior concentração nos momentos-chave do jogo.



"A gente fica feliz com a situação do gol realizado em função do treinamento, mas não saio satisfeito com o resultado. Não saio feliz com o resultado. Acho que o time produziu, teve personalidade, atitude, jogou em cima da equipe do Petrolina. Sabíamos da responsabilidade e tínhamos que vencer o jogo. Essa é a verdade futebol, que é a vitória. Não importa se tu jogar bem ou mal. Claro que o melhor caminho para se chegar à vitória é jogar bem. E o time produziu para isso. Os números apresentam isso. Então é ter equilíbrio", iniciou.



"Hoje até falei para os atletas que se pudéssemos passar mais 24 horas jogando, talvez o gol não saísse. Têm jogos que são assim. É ter equilíbrio, continuar, e tenho certeza que vamos entregar muita coisa boa para o nosso torcedor, que está ansioso", completou.

Agradecimento ao torcedor

Torcida do Náutico nos Aflitos para partida contra o Petrolina. - Foto: Gabriel França/CNC

Ao todo, 9.164 pessoas foram aos Aflitos matar a saudade de quase cinco meses do time, que não jogava desde a eliminação na última Série C. Apesar do resultado aquém do esperado, Marquinhos Santos reservou um momento para agradecer os alvirrubros que compareceram foram ao estádio neste sábado (11).

"Antes de mais nada, agradecer ao torcedor. Depois de quase cinco meses, mais de 9 mil torcedores se fizeram presentes nos Aflitos na expectativa, claro, no anseio. É uma torcida que sofreu nos últimos anos, então traz toda aquela angústia das últimas temporadas. Mas que em nenhum minuto deixou de apoiar, de incentivar, pelo contrário. Então quero agradecer e parabenizar pela festa bonita que fizeram na arquibancada", afirmou.



O próximo compromisso do Náutico vai ser diante do Jaguar, pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano. A partida será novamente nos Aflitos, na próxima quarta-feira (15), às 20h.

