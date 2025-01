A- A+

estadual Náutico empata com Petrolina, nos Aflitos, na estreia do Campeonato Pernambucano Os gols foram marcados por Yonder Vargas, para a Fera Sertaneja, e Kauan Maranhão, que igualou o placar para o Alvirrubro no fim do segundo tempo

Depois de dois meses de preparação e quase cinco sem jogar, o Timbu começou 2025 com um empate no finzinho. Diante mais de 9 mil torcedores, o Náutico ficou no1 a 1, em casa, contra o Petrolina, na estreia do Campeonato Pernambucano. Os gols foram marcados por Yonder Vargas, para a Fera Sertaneja, e Kauan Maranhão, que igualou o placar para o Alvirrubro no fim do segundo tempo.

Com o resultado, o Petrolina segue sem vitórias sobre os alvirrubros nos Aflitos. O retrospecto agora é de sete derrotas e cinco empates para a Fera Sertaneja. Nos números gerais, o Timbu tem 20 triunfos, quatro resultados de igualdade e um tropeço, em 2003, por 3x0.

O Náutico se prepara agora para encarar o Jaguar. O jogo é válido pela 2ª rodada do Estadual, será novamente nos Aflitos, na próxima quarta-feira (15), às 20h. Já o Petrolina vai a campo contra o Santa Cruz, no Arruda, na quinta (16), também a partir das 20h.



O jogo

O jogo começou eletrizante. A primeira chance veio logo aos 49 segundos. Após corrida e disputa de bola, o nigeriano Samuel Otusanaya saiu cara a cara com o goleiro André Lucas. O jogador tentou bater rasteiro, buscando o canto, mas viu o arqueiro se esticar todo e fazer a defesa que impediu o gol relâmpago.

O Náutico seguiu pressionando. Todas as bolas buscavam Otusanaya e Bruno Mezenga, prontos para brigar com os zagueiros na área. Ainda assim, faltava criatividade, já que todas as jogadas se baseavam em cruzamentos pelo alto, que não conseguiam furar a defesa do Petrolina.

Apesar da pressão alvirrubra, o primeiro gol da partida foi do Petrolina, aos 24 minutos. Tiaguinho fez boa jogada na ponta, cruzou baixo na área e, oportunista, Yonder Vargas meteu o pé na bola para vencer o goleiro Douglas Borges, e abrir o placar da partida.

Aos 46 minutos, veio a melhor chance de empate do Náutico no primeiro tempo. Geovane aproveitou bola que sobrou após escanteio e, de fora da área, chutou forte para forçar outra grande defesa do goleiro André Lucas.

Intervalo

O segundo tempo também começou com tudo. Aos 45 segundos, após bela trama do Náutico, que tocou de pé em pé, até a bola chegar para Geovane. Livre na entrada da área, o meia ajeitou o corpo, teve tempo para pensar, mas chutou para fora, frustrando os alvirrubros.

Mais organizado, o Náutico começava a tomar conta do jogo e, consequentemente, criava chances. Aos sete minutos, Bruno Mezenga aproveitou cruzamento de Arnaldo, subiu mais alto que os zagueiros, e cabeceou forte para ver a bola ir, com perigo, para a linha de fundo.

Aos 21 minutos, mais uma oportunidade desperdiçada. Otusanaya fez grande jogada na ponta direita, passou pelo marcador, e chutou em cima do goleiro André Lucas, que vivia grande noite nos Aflitos. No lance seguinte, Patrick Allan cruzou a bola na área, que encontrou o nigeriano. Ele desviou e viu a bola quase beijar a trave enquanto ia pela linha de fundo.

Aos 28, André Lucas brilhou novamente. Léo Coltro bateu forte de fora da área, mirando o gol, mas viu o arqueiro da Fera Sertaneja fazer outra grande defesa para evitar o gol da Fera Sertaneja.

Aos 30 minutos, o Petrolina respondeu. Em raro contra-ataque no segundo tempo, o venezuelano Yonder Vargas saiu em disputa com a zaga do Náutico. Ele ganhou no corpo, chutou no canto, mas foi parado pelo goleiro Douglas Borges.



Aos 41minutos, o empate finalmente veio. Geovane cobrou falta e Sousa desviou para dentro da área. Abola encontrou Kauan Maranhão, que saiu do banco para substituir Patrick Allan, marcar de cabeça, e sair como heroi da partida.

Náutico 1

Douglas Borges; Arnaldo (Marcos Ytalo), Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo (Kayon); Sousa, Renato Alves (Geovane), Marco Antônio (Hélio Borges) e Patrick Allan (Kauan Maranhão); Bruno Mezenga e Samuel Otusanaya. Técnico: Marquinhos Santos

Petrolina 1

André Lucas; Augusto, Daniel Oliveira (Caio Bacarin), Isaque e Neto; Álvaro Vieira (Vinícius Brito), Tiaguinho e Valdeir (Vitão); Nildo (Juan), Kiko e Yonder Vargas. Técnico: Rui Sacramento

Gols: Kauan Maranhão (Náutico) | Yonder Vargas (Petrolina)

Cartões amarelos: Kauan Maranhão (Náutico) | Álvaro Vieira, Daniel Oliveira, Yonder Vargas (Petrolina)

Árbitro: Rodrigo Pereira. Assistentes: Fernando Antônio e Luiz Henrique

Local: Aflitos (Recife/PE)

Público: 9.164 pessoas

Renda: R$ 179.545,00



