Futebol de base Santa Cruz e Náutico conhecem adversários na eliminatória da Copinha; confira 2ª fase do maior torneio de base do país está marcado para começar no domingo (12)

Santa Cruz e Náutico já conhecem seus adversários na 2ª fase da Copinha. Enquanto o Tricolor enfrenta o Criciúma, o Alvirrubro terá o Flamengo-SP pela frente. Datas, horários e locais dos jogos ainda serão definidos.

Vice-líder do Grupo 3, o Santa Cruz avançou de fase após dois anos sendo eliminado ainda na fase de grupos. Comandados por Edy Lima, o Tricolor somou uma vitória, um empate e uma derrota.

Agora a Cobra Coral terá um adversário de peso no páreo. Com 100% de aproveitamento, o Criciúma foi o líder do Grupo 4.

Já o Náutico chega com moral e ainda invicto na competição. O Timbu encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo 30, com duas vitórias e um empate na última rodada.

O adversário do time alvirrubro será o Flamengo-SP, que liderou o Grupo 29, justamente o responsável por uma das maiores surpresas do campeonato. Considerado como favorito, o Internacional terminou na lanterna da chave.

Melhor para o Flamengo paulista, que venceu as duas primeiras rodadas e empatou na última rodada contra o Colorado, quando já estava classificado.

Por sua vez, o Sport também já sabe que estará na fase eliminatória. O Leão venceu suas duas primeiras partidas e encerra a fase de grupos neste sábado (11), contra o Referência, time de Embu das Artes, sede do Grupo 20.

O duelo é entre líderes. Se o Sport terminar na liderança, terá o Oeste-SP na fase seguinte, caso perca e passe na 2ª posição, terá o Palmeiras como adversário.

