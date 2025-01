Santa Cruz segura empate contra o Tanabi e avança de fase na Copinha

A- A+

O Santa Cruz voltou a se classificar à fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior após alguns anos de ausência. Nesta quinta-feira (09), o Tricolor conseguiu segurar o empate em 0x0, diante do Tanabi, no Estádio Alberto Víctolo e avançou pelo critério de saldo de gols.

Os primeiros minutos do confronto foram de pouca produção ofensiva de ambas equipes, onde os sistemas defensivos levaram a melhor. Até que aos 17 minutos, o Tanabi chegou com perigo. Matias partiu pelo lado esquerdo, superou os marcadores e tocou para o meio da área, onde encontrou Jairo, que não aproveitou o gol aberto e mandou sobre o gol.

Após a primeira chance, o time da casa passou a acreditar mais. Daniel levou perigo com um chute de longe e em seguida, o mesmo jogador do Tanabi teve um gol anulado por impedimento.

A primeira boa oportunidade tricolor veio apenas aos 43. Quadrado recuperou a bola na intermediária e arriscou de longe, a bola passou rente ao travessão. No minuto seguinte foi a vez de Vinícius Hora, que deu um drible da vaca, invadiu a área e na hora de finalizar foi travado pela defesa do Tanabi, com a bola passando perto da trave direita.

Atuando pelo resultado do empate, o Santa Cruz entrou na segunda etapa um pouco mais precavido e tentando controlar ainda mais o ritmo do jogo. O duelo passou a ser mais truncado no meio-campo, com poucas oportunidades de lado a lado.

Partindo para reta final, o Tanabi foi para o tudo ou nada o deixou o confronto um pouco mais aberto. Isso foi bom para o Santa, que quase marcou nos minutos finais com Vinícius Hora, mas o goleiro defendeu.

No último lance da partida, o Tanabi teve uma falta na entrada da área, mas não aproveitou. Com tempo para mais nada, o empate garantiu o Tricolo na segunda fase da competição depois de dois anos sendo eliminado ainda na fase de grupos.

