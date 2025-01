A- A+

Futebol de base Tanabi x Santa Cruz: Tricolor terá primeira decisão no torneio diante de time da casa Duelo acontece nesta quinta-feira (09), a partir das 15h

O Santa Cruz precisa só dele para avançar na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Nesta quinta-feira (09), o Tricolor enfrenta a equipe da casa, o Tanabi, a partir das 15h, no Estádio Alberto Víctolo. O empate já será o suficiente para o time pernambucano avançar de fase.

O Santa está próximo de atingir uma marca que não chega desde 2022, passar à fase eliminatória da Copinha. Na atual edição, o Santa é vice-líder do Grupo 3 com três pontos. Mesma pontuação do Tanabi, que vem logo em seguida.

Empatados na pontuação e separados apenas pelo saldo de gols, o embate entre Santa Cruz e Tanabi já pode ser considerado como o primeiro mata-mata desta edição da Copinha para a Cobra Coral.

Porém, os times chegam em situações bem distintas. Na primeira rodada, o Santa começou goleando o Força e Luz, enquanto o Tanabi foi goleado pelo Operário.

Na última rodada, o Tricolor vendeu muito caro a derrota para o Fantasma de Ponta Grossa, no tempo em que o Tanabi sofreu para vencer o Força e Luz.

Destaque

Como peça destaque da equipe tricolor, o Santa Cruz tem sua esperança de gols em Vinícius Hora, camisa 10 tricolor. O meia-atacante é o artilheiro da equipe e marcou nas duas partidas até aqui.

