Tricolor Artilheiro do Santa Cruz na temporada passada, Thiaguinho estabelece meta: "ajudar o clube" Em 2024, atacante foi o artilheiro do time com quatro gols e já voltou a marcar no primeiro jogo da nova temporada

O Santa Cruz parece estar bem servido. Artilheiro da temporada passada, o atacante Thiaguinho já voltou a marcar em 2025. Com a confiança em alta, em coletiva nesta terça-feira (07), o jogador descartou estabelecer uma meta individual de gols e mira nos objetivos coletivos.

“Eu sempre tenho uma meta, que é a de ajudar o clube. Fazendo gol, dando assistências para meus companheiros, isso já é uma meta para mim. Em questão de número de gols, quanto mais eu fizer, será bom para mim e para o Santa também", disse o camisa 17.

“Para mim foi um jogo muito importante. Retornar fazendo gol coloca minha confiança lá em cima e espero estar atuando, seja como titular ou reserva".



Apesar do bom retrospecto com a camisa tricolor e a identificação com a torcida, que cantou seu nome ainda antes do intervalo, Thiaguinho foi preterido e iniciou a partida no banco de reservas. Itamar Schülle acionou o xodó coral na volta do jogo e o atacante não demorou para marcar o primeiro.

Thiaguinho precisou de poucos minutos para voltar a marcar com a camisa tricolor - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Sobre os motivos que lhe fizeram iniciar a decisão contra o Treze na reserva, pela Pré-Copa do Nordeste, o jogador acredita que a lesão sofrida no início da preparação foi um fator importante. “Acredito que a decisão foi por conta da lesão e por opção pessoal dele. Creio que a lesão contou bastante, já que perdi o começo da pré-temporada. Agora, já estou preparado, se ele escolher me colocar de titular vou estar à disposição para dar meu melhor", garantiu.

Com a eliminação na Copa do Nordeste estabelecida, resta olhar para as próximas competições. Dentro de um ambiente com uma carga de pressão ainda maior, Thiaguinho enxerga esse peso como positivo e mira coisas grandes para o Santa Cruz.

“Eu acho que temos mesmo que receber pressão. Porque isso ajuda a assimilar o que nós queremos no Pernambucano. Creio que o grupo, após essa derrota, se fechou mais, entendeu que deixamos escapar uma grande competição e agora nos resta focar no título estadual e o acesso à Série C".

Uma semana após a estreia, o Santa Cruz vai iniciar em mais uma competição. Neste sábado (11), o Tricolor visita o Decisão, no Odilon Ferreira, em Sertânia, pelo Campeonato Pernambucano. O jogador já projeta o duelo diante do Bode do Moxotó. “Sabemos que será um jogo difícil contra o Decisão. O professor já falou da condição do gramado, mas isso não vai mudar em nada nosso foco, que será pela vitória", contou.





