Matheus Melo demonstra otimismo para o resto da temporada do Santa Cruz: "Nada está perdido"

O Santa Cruz virou a chave após a eliminação na Pré-Copa do Nordeste e redirecionou o foco para o Campeonato Pernambucano.

Em preparação para a estreia no Estadual, que acontece neste sábado (11), às 16h, contra o Decisão, em Sertânia, o meia Matheus Melo afirmou que o elenco coral irá buscar a vitória para recomeçar o ano de 2025.



“A gente sabe da responsabilidade que temos. É um novo início de campeonato. Estamos em luto pela derrota [contra o Treze], mas já temos que pensar no próximo jogo e começar a mil por hora para buscar a vitória e abaixar a poeira do que a gente fez”, disse o meia, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (8).

Leia também

• Santa Cruz: MPPE instaura inquérito para investigar ex-presidente do Tricolor, Antônio Luiz Neto

• Artilheiro do Santa Cruz na temporada passada, Thiaguinho estabelece meta: "ajudar o clube"

• Santa Cruz: retorno dos torcedores ao estádio do Arruda expõe problemas estruturais antigos

Mesmo com o início de temporada desanimador, o meia fez questão de reforçar o compromisso com o torcedor coral e detalhou os objetivos do Tricolor para o ano de 2025.“Não tem nada perdido. Nós perdemos a Copa do Nordeste, infelizmente, mas não tem nada perdido. Temos um calendário todo aí pelo ano para ajudar o Santa Cruz. No Pernambucano, buscar chegar à final e ser campeão, e depois, na Série D, buscar o acesso”, reforçou o jogador.Para o duelo contra o Decisão, o meia afirmou que estáMatheus ainda revelou que o elenco do Tricolor “stalkeou” o próximo adversário nas redes sociais para colher informações.“A gente sabe um pouco do que eles postaram nos stories do amistoso contra o América. Alguns jogadores a gente já conhece, o Itamar passou para nós”, afirmou.Sobre os obstáculos enfrentados na pré-temporada, o meia coral afirmou que os amistosos não realizados interferiram no desempenho do elenco no primeiro duelo do ano, mas ressaltou que o time é qualificado e irá brigar pelo título do Pernambucano.“Nosso time é qualificado, só falta um pouco de entrosamento. Perdemos dois ou três amistosos, isso interfere também porque tivemos poucos treinos para treinar todo mundo junto. Nosso elenco é qualificado e, no decorrer do Pernambucano, vamos mostrar para a torcida que a gente vai chegar na final e vamos lutar pelo título”, finalizou.