INVESTIGAÇÃO Santa Cruz: MPPE instaura inquérito para investigar ex-presidente do Tricolor, Antônio Luiz Neto Portaria foi publicada no Diário Oficial nesta terça (7); denúncia anônima expõe supostas irregularidades de espionagem, ameaças e recebimento de propinas

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um Inquérito Civil para investigar supostas irregularidades atribuídas ao ex-presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto.

A instauração foi formalizada por meio da portaria nº 02059.000.083/2023, de 19 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (7) pela Promotoria de Justiça Especializada do Torcedor, com base em uma denúncia anônima recebida pela Ouvidoria do órgão.

De acordo com a denúncia, o então dirigente teria liderado um grupo de pessoas para espionar mídias digitais e exercer ameaças.

Ele também é acusado de supostamente receber propina relacionada à transferência de jogadores e a acordos comerciais com patrocinadores. Outro ponto levantado pela denúncia é a expulsão do líder do conselho do Tricolor — à época, Marino Abreu — por discordar de suas opiniões.

A portaria destaca que as informações disponíveis até o momento não são suficientes para detalhar as condutas denunciadas. Com isso, o MPPE determinou a realização de novas diligências para elucidar os fatos e identificar eventuais responsabilidades.

Em contato com a Folha de Pernambuco, Antônio Luiz Neto discordou das denúncias, afirmou que ainda não foi notificado pelo Ministério Público de Pernambuco sobre o caso.

"Não tem o menor sentido. Eles vão investigar, mas eu estou muito tranquilo. Ainda não fui notificado. Eu soube [do inquérito] através da imprensa. Isso é mais uma forma de querer sujar a imagem de alguém que já trabalhou tanto pelo clube".

Confira a nota na íntegra:

"Não tem o menor sentido. Como um Presidente lideraria grupo para espionar mídias digitais? O que significa isso? Espionar mídias digitais? De quem? Para que? Que tipo de atividade é essa? Que tipo de abordagem seria essa? Para receber propina de transferência de jogadores?… e acordos com jogadores? Como é isso? O que é isso? Como assim? Ridículo!

Todos sabem da minha postura pessoal. Nunca me envolvi com empresários de jogadores. Nem recebia no gabinete. Tudo sempre foi tratado por profissionais do Clube. Homens vitoriosos dentro do próprio Santa Cruz, que nunca evolveram-se em negociatas de contratações como supervisores, técnicos, dirigentes e gestores profissionais, tanto do futebol quanto do marketing.

Como Presidente, eu sequer recebia empresários de jogadores. Foram raríssimos os casos presenciais, sempre na presença de dirigentes profissionais, e diretores do Clube. Nunca fiz contatos e contratos com patrocinadores do Clube pessoalmente. Só recebia aqueles que são membros do Clube, e atuam como conselheiros. Respeitados empresários tricolores e colaboradores.

Tudo sempre foi governança profissional, coordenada por quem entende do assunto. Essa foi a razão do sucesso. Sou o Presidente que mais conquistou títulos e acessos na história centenária do Santa Cruz. Inclusive nos departamentos amadores.

Nas minhas gestões não fizemos dívidas. Pagamos muitas dívidas. Livramos o Clube de perder o patrimônio. Recuperamos o estádio e compramos o Centro de Treinamento. Essa gente é bandida.

Essa é mais uma fake das pessoas que só querem o mal do Santa Cruz. Tentam desconstruir a imagem de homens com reais serviços prestados ao Clube. Acabaram até com o estatuto centenário e campeão.

Querem destruir o Santa Cruz. Transformar o Clube em balaio de banana podre para venderem. Fizeram até reunião com cadeado na porta para barrar o Conselho Deliberativo, Beneméritos e Autoridades da Justiça. Perderam a ação na Justiça, e nem recorreram. Reprovaram contas do Clube com pareceres favoráveis. Foram desmoralizados na Justiça. São bandidos. Querem tomar o Clube da torcida".



