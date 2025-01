Santa Cruz negocia venda de SAF por cerca de R$ 1 bilhão; entenda cenário

A- A+

Assim como o Náutico, o Santa Cruz também avançou nas discussões para se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O clube recebeu uma proposta de cerca de R$ 1 bilhão, em investimento ao longo de 15 anos, para negociar 90% das ações do clube. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio 98, de Minas Gerais, e confirmada pela reportagem.

Na proposta, feita por um grupo de empresários de Minas Gerais, liderado por Vinícius Diniz, que comandava a SAF do Athletic-MG até agosto do ano passado, a ideia é utilizar o valor para investir no pagamento de dívidas, no patrimônio do clube (Arruda e Centro de Treinamento Ninho das Cobras), além de um aporte financeiro no futebol.

A expectativa é de que na próxima semana os empresários venham a Recife para tratar pessoalmente da negociação e, posteriormente, concretizar uma proposta vinculante. Vale indicar que a decisão final da venda é do Executivo do clube, já que o Santa alterou o estatuto para permitir que o presidente tenha autonomia para definir o negócio sem ter de passar por aprovação do Conselho Deliberativo.

Porém, o mandatário coral, Bruno Rodrigues, destacou recentemente que pretende levar a discussão da SAF para um processo de votação no clube antes de dar a palavra final. O clube divulgou, em dezembro do ano passado, que contratou a empresa de consultoria Alvarez & Marsal para tratar do caso.

