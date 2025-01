A- A+

Futebol Marquinhos Santos quer Náutico resgatando "identidade" dos Aflitos Treinador reforçou que sinergia com a torcida será fundamental para o sucesso do Timbu em 2025

Prestes a estrear no Campeonato Pernambucano, neste sábado (11), contra o Petrolina, nos Aflitos, o Náutico terá a oportunidade de resgatar a sinergia entre clube e estádio. Ao menos é isso que espera o técnico Marquinhos Santos, que pregou a importância de fazer valer o mando de campo para o Timbu iniciar bem a temporada.

Logo de cara, o técnico precisou responder o que o torcedor pode esperar da equipe já na estreia de 2025. "Um Náutico de muita entrega, organizado e também ansioso para reencontrar a torcida e os Aflitos. Queremos fazer o estádio voltar a pulsar, algo que é característico historicamente. Estudando o clube, vi que se perdeu essa identidade nos últimos anos. Queremos resgatar isso", iniciou.

"Sei do compromisso que é representar o Náutico, com a missão de recolocar o clube entre os 40 melhores do Brasil. Nada melhor do que começar vencendo em casa. O torcedor quer ver uma equipe entrosada, mas futebol é trabalho e continuidade. Talvez não entregue isso no primeiro jogo, mas vontade, empenho, dedicação, raça e entrega não podem faltar. É o que caracteriza vestir a camisa do Náutico", completou.

Para o confronto de estreia, o Náutico não terá a presença do centroavante Paulo Sérgio, suspenso. O treinador preferiu não confirmar o substituto, mas tudo indica que será Bruno Mezenga.

"A ausência de Paulo será sentida. É um jogador que dispensa comentários, construindo a imagem de ídolo junto ao torcedor pelo que fez no passado. Tentaremos encaixar o melhor atleta (na vaga), sendo coerente o máximo possível", apontou.

Questionado sobre o favoritismo do Náutico na competição, Marquinhos preferiu adotar um discurso mais cauteloso, mas sem deixar de lado a responsabilidade de brigar pelo título.

"Todos os clubes iniciam com zero pontos, então todos os clubes entram como favoritos. Temos que construir isso a cada jogo. O peso da camisa, a tradição e a torcida são grandes. Temos que lutar pelo título, respeitando todos os adversários. Temos de assumir essa responsabilidade. O Pernambucano parece um campeonato longo, mas é muito curto. São nove rodadas na primeira fase e os dois primeiros já vão para a semifinal. Temos de somar o maior número de pontos possível para buscar o título do Estadual", concluiu.

