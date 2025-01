A- A+

Futebol Náutico x Petrolina: veja escalações e onde assistir jogo do Pernambucano 2025 Duelo começa às 16h30, nos Aflitos, e é válido pela primeira rodada do Estadual

Após quase dois meses de pré-temporada, com dois jogos-treino, um amistoso, diversos reforços chegando e treinamentos realizados, chegou o momento de o Náutico estrear oficialmente em 2025. O Timbu recebe o Petrolina, às 16h30, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Um retorno às atividades (e ao lar) após quase seis meses sem futebol. Saudade que os alvirrubros esperam matar com uma vitória.

O Náutico inicia a temporada com alguns remanescentes de 2024, como os laterais Arnaldo e Luiz Paulo; os volantes Igor Pereira, Sousa e Marco Antônio; os meias Renato Alves e Patrick Allan; além dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Esse último, inclusive, não estará na estreia por conta de uma punição ainda referente ao Estadual de 2024 passado por críticas à arbitragem do jogo contra o Afogados, nas quartas de final. Mezenga deve ser o substituto.

Quanto aos reforços, o Náutico trouxe os goleiros Wellerson e Douglas Borges; os laterais Marcos Ytalo e Igor Fernandes; os zagueiros Rayan, Fagner Alemão e Léo Coltro; o volante Auremir; além dos atacantes Geovane, Hélio Borges e Samuel Otusanya.

Nos testes antes da estreia pelo Pernambucano, o Náutico empatou em 1x1 com o Jaguar, atual campeão da Série A2 do Estadual, venceu o América-RN por 1x0 e empatou sem gols com o Campinense.

"Realizamos 45 sessões de treinos com os nossos 29 atletas, e não tivemos nenhuma intercorrência de ordem de lesão. O grupo evoluiu muito. O mais difícil do esporte coletivo é individualizar carga de alto rendimento. E isso só pode ser feito quando temos uma estrutura de insumos e de profissionais. Nesta pré-temporada aqui no Náutico, nós conseguimos trabalhar com grupos divididos, para individualizar e dosar as cargas de treinos, tudo alinhado com o trabalho do treinador Marquinhos Santos", apontou Bruno Simões, Coordenador Científico do Núcleo de Saúde e Performance.



Questionado sobre o que a torcida pode esperar do Náutico em 2025, Marquinhos pregou o resgate da força dos Aflitos.

"O torcedor verá um Náutico de muita entrega, organizado e também ansioso para reencontrar a torcida e os Aflitos. Queremos fazer o estádio voltar a pulsar, algo que é característico historicamente. Estudando o clube, vi que se perdeu essa identidade nos últimos anos. Queremos resgatar isso", iniciou.

"Sei do compromisso que é representar o Náutico, com a missão de recolocar o clube entre os 40 melhores do Brasil. Nada melhor do que começar vencendo em casa. O torcedor quer ver uma equipe entrosada, mas futebol é trabalho e continuidade. Talvez não entregue isso no primeiro jogo, mas vontade, empenho, dedicação, raça e entrega não podem faltar. É o que caracteriza vestir a camisa do Náutico", completou.

Histórico

No histórico de jogos contra o Náutico, o Petrolina nunca venceu os alvirrubros nos Aflitos. Ao todo, são sete derrotas e quatro empates. Nos números gerais, o Timbu tem 20 triunfos, três resultados de igualdade e apenas um tropeço, em 2003, por 3x0.

Ficha técnica

Náutico

Wellerson; Arnaldo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Sousa, Marco Antônio, Patrick Allan e Geovane; Bruno Mezenga e Hélio Borges. Técnico: Marquinhos Santos

Petrolina

André Lucas; Marquinhos, Daniel Oliveira, Caio Bacarin e Neto; Juan Cássio, Vitinho e Valdeir; Édson, Gleydson e Yonder Vargas. Técnico: Rui Sacramento

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Pereira. Assistentes: Fernando Antônio e Luiz Henrique

Transmissão: TV Globo

