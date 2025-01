A- A+

Campeonato Pernambucano Após empate do Náutico, Bruno Mezenga vê "resultado ruim", mas enaltece grupo: "Tudo para melhorar" Timbu ficou no 1 a 1 contra o Petrolina na estreia do Campeonato Pernambucano

O centroavante Bruno Mezenga classificou o empate em 1 a 1 do Náutico contra o Petrolina como um "resultado ruim". O Timbu estreou no Campeonato Pernambucano neste sábado (11), nos Aflitos, diante de mais de 9 mil torcedores, mas não conseguiu sair com os três pontos para começar 2025 com o pé direito.



"Resultado ruim, né? Não saiu como a gente planejou, mas temos que enaltecer o grupo, que tentou. Criamos várias oportunidades. Sempre tivemos a posse de bola. A gente sabia que eles iam jogar fechado. Todo time que vir aqui para os Aflitos vai jogar fechado. Acho que o gol foi a única bola que eles chegaram, e foram felizes em marcar.", afirmou o jogador, em entrevista concedida à TV Globo após a partida.

O Timbu saiu atrás do placar ainda na primeira etapa, após gol do venezuelano Yonder Vargas. Apesar de ter domínio, o time da casa não conseguia vencer a barreira que foi o goleiro André Lucas, da Fera Sertaneja. Foi somente no fim do segundo tempo, aos 41 minutos, que o Alvirrubro igualou o placar, com Kauan Maranhão.



Com o resultado, o Petrolina segue sem vitórias sobre os alvirrubros nos Aflitos. O retrospecto agora é de sete derrotas e cinco empates para a Fera Sertaneja. Nos números gerais, o Timbu tem 20 triunfos, quatro resultados de igualdade e um tropeço, em 2003, por 3x0.

Foco nos próximos duelos

Na partida, Bruno Mezenga também não fez um grande jogo. Teve apenas uma oportunidade, no início do segundo tempo, em cabeceio que levou perigo, mas que foi pela linha de fundo.

Após o empate, para o centroavante, o momento agora é de se reerguer e focar nos próximos desafios. "É levantar a cabeça, trabalhar. É um início de trabalho, e a gente tem tudo para melhorar a cada jogo", disse.



O próximo passo em busca do título já tem data marcada. O Náutico se prepara agora para encarar o Jaguar. O jogo é válido pela 2ª rodada do Estadual, será novamente nos Aflitos, na próxima quarta-feira (15), às 20h.

Veja também

estadual Náutico empata com Petrolina, nos Aflitos, na estreia do Campeonato Pernambucano