Futebol Após estreia, Samuel Otusanya ganha elogios de Marquinhos Santos Técnico avaliou de forma positiva a participação do nigeriano no primeiro jogo oficial com a camisa do Timbu

Sem a presença de Paulo Sérgio, suspenso, coube ao atacante nigeriano Samuel Otusanya, ou “Sam”, como tem sido chamado pelos companheiros de equipe, ocupar uma das vagas no ataque do Náutico. O jogador passou em branco no empate em 1x1 do Timbu com o Petrolina, no último sábado (11), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, mas ganhou elogios do técnico Marquinhos Santos.





Evolução

"Eu diria que até os sete minutos o próprio Sam teve duas ou três chances de fazer o gol. Podíamos abrir o placar, o time estava muito bem. Sam vem treinando bem desde a sua chegada. Nos jogos-treino, nós testamos algumas formações e ele se adaptou bem ao sistema de jogo. Há a questão da adaptação a um país, língua e futebol diferentes, mas ele vem crescendo e evoluindo", afirmou o treinador.

O técnico também fez questão de salientar a disputa por posição entre os centroavantes do clube, que além de Paulo e Sam tem a concorrência de Bruno Mezenga, outro que foi titular diante do Petrolina.

"Temos três grandes centroavantes. Temos Paulo, que estava ausente no jogo de hoje, o Mezenga e agora o Sam. Sem dúvida nenhuma, há times do futebol brasileiro que não têm um (centroavante), e nós temos três. Isso é gratificante porque os centroavantes às vezes passam por um período sem fazer gol, então nós vamos ter opções ali para colocar sempre a melhor situação para dar continuidade e buscar nos ajudar ao longo da temporada", frisou.

Histórico

Otusanya pertence ao América, que desembolsou cerca de R$ 360 mil para contratá-lo junto ao Haugesund, da Noruega. Por questões burocráticas envolvendo o visto de trabalho, o atleta não conseguiu estrear pelo Mequinha na Série A3 do Campeonato Pernambucano do ano passado. No antigo clube, na Noruega, ele disputou três jogos no time profissional, sem gols. Em compensação, na equipe B, foram 32 bolas na rede em 36 partidas.

O atleta veio em uma parceria do América com a Star Builders Academy, assinando um contrato de quatro anos com o clube. Otusanya também tem passagens pela seleção sub-20 da Nigéria. No Náutico, o atleta chegou para um período de testes e agradou a diretoria, marcando no empate em 1x1 com o Jaguar, em jogo-treino realizado no final de 2024.

Por falar no Jaguar, o time é o próximo adversário do Náutico no Campeonato Pernambucano. O jogo será quarta (15), às 20h, nos Aflitos. Na estreia, o representante de Jaboatão dos Guararapes empatou em 0x0 com o Central, no Lacerdão. O destaque da equipe é o atacante Halef Pitbull, de 30 anos, que retorna ao futebol pernambucano após defender o Santa Cruz em 2017. Para o confronto, o Timbu pode ter o retorno de Paulo Sérgio.

