A- A+

Futebol Patrick Allan prevê Náutico menos ansioso diante do Jaguar Meia acredita que Timbu terá mais tranquilidade no embate desta quarta (15), nos Aflitos, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano

Muitas chances criadas, apenas um gol marcado. A proporção entre quantidade e qualidade das conclusões do Náutico no empate em 1x1 com o Petrolina, nos Aflitos, na estreia do Campeonato Pernambucano 2025, não foi a ideal para os alvirrubros. Erros que os jogadores acreditam ter relação com a ansiedade por ser o primeiro duelo do ano. A meta agora é, com mais tranquilidade, se recuperar no Estadual nesta quarta (15), perante o Jaguar, novamente em casa.

“Quem for pegar os números dos jogos passado vai ver o quanto criamos. Foram 27 finalizações, sendo 13 em gol, com o goleiro fazendo milagres. O jogo poderia ter sido desenhado de outra forma se o Sam faz aquele gol, teve Coltro também…mas futebol é isso. Estamos no caminho certo. Com os gols começando a sair, vamos ter mais tranquilidade”, declarou o meia Patrick Allan.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos pode ficar mais uma vez sem o atacante Paulo Sérgio. O centroavante sentiu dores musculares e não tem presença confirmada - ele também desfalcou o clube na estreia, mas por conta de suspensão. Sem o artilheiro da Série C 2024, o Timbu pode manter o ataque com Bruno Mezenga e Samuel Otusanya.

“Contar com um jogador como Paulo é diferente. Pesa bastante tê-lo em campo, mas Sam deu conta no jogo passado e, individualmente, foi um dos destaques. Mas esperamos que Paulo fique apto o mais rápido possível também”, afirmou o meia.

Por falar no nigeriano, Patrick Allan também contou como tem sido o “diálogo” com o atacante, que ainda não fala português e se comunica basicamente em inglês, tendo a ajuda de alguns companheiros de elenco. “A gente já consegue se entrosar com ele. Nos gestos, olhar, ele já entende por estar treinando com a gente”, explicou.

Veja também