Sport Sport oficializa saída do zagueiro Luciano Castán Defensor disputou 47 jogos pelo Leão, balançando as redes em duas oportunidades e conquistando o título do Campeonato Pernambucano e o acesso para a elite do futebol brasileiro

O Sport oficializou a saída do zagueiro Luciano Castán, de 35 anos, na manhã desta quarta-feira (15).

O anúncio acontece um dia após o clube ter confirmado que o defensor defenderia o Criciúma nesta temporada.

A rescisão contratual aconteceu em comum acordo entre o defensor e o clube.

“Agradeço ao atleta pelo profissionalismo e por toda a entrega ao longo da temporada. O Castán foi uma peça fundamental para o Sport, contribuiu dentro e fora de campo. Desejamos muito sucesso”, afirmou o diretor de futebol do Clube, Guilherme Falcão.

Luciano Castán chegou ao Sport no ano passado, vindo do Cruzeiro. No Rubro-negro, o zagueiro disputou 47 jogos, balançou as redes em duas oportunidades e conquistou o título do Campeonato Pernambucano e o acesso para a elite do futebol brasileiro.

Apesar da saída de Castán, o Sport conta com quatro jogadores para a zaga: Chico, Rafael Thyere, Renzo e o recém-contratado Antônio Carlos.



