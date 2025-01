A- A+

Campeonato Pernambucano Sport e Decisão ficam no empate pelo Pernambucano em jogo marcado por gol polêmico Após primeiro tempo sem emoções, equipes fizeram uma segunda etapa movimentada nesta terça-feira (14) na Ilha do Retiro

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport voltou a ficar na igualdade. Depois de empatar com o Afogados na estreia, na noite desta terça-feira (14) o Rubro-negro ficou no 1x1 com o Decisão, na Ilha do Retiro, em duelo marcado por gol polêmico.

O resultado manteve o Leão na segunda colocação, agora com dois pontos. O Bode, por sua vez, saltou para o terceiro lugar com a mesma pontuação. Ambos devem perder posições no complemento da rodada.

A atuação esteve longe de ser brilhante, mas a garotada do Sport pouco sofreu nos 45 minutos iniciais na Ilha do Retiro diante do Bode. Na estreia em casa, os titulares rubro-negros mostraram muita disposição, mas pecaram no último terço do campo na hora de concretizar as jogadas ofensivas.

Com uma maior posse de bola, o Leão chegou a finalizar oito vezes. No entanto, apenas duas levaram certo perigo ao gol do goleiro Anderson Testa. Ambas do centroavante Enzo Vagner.

Ainda no primeiro minuto, Rafinha cruzou e a bola desviou na marcação. Na sobra, Enzo cabeceou no susto, mas a bola saiu à direita do gol adversário.

Aos 26 minutos, o camisa 68 quase anotou um golaço. Ele recebeu pelo lado direito do ataque, teve tempo para dominar e chutar forte com a perna direita. A bola passou perto da trave de Anderson, tirando o grito de "uh" dos mais de 9 mil rubro-negros presentes na Ilha do Retiro.

Apostando nos contra-ataques, o Decisão teve apenas um lance de destaque antes da ida para o intervalo com Henrique Paraíba, que na defesa do goleiro Davi.

Segundo tempo aberto

Se a primeira etapa ficou marcada por muito embate físico, o segundo tempo foi mais aberto e de boas oportunidades criadas. Principalmente pelo lado do Decisão. Logo nos primeiros minutos, o time de Sertânia assustou com Léo Reis e Gilmar Pitimbu.

A resposta do Sport veio com Micael, na melhor chance do Leão na partida. Zé Lucas achou o companheiro em velocidade pela esquerda. O atacante fintou a marcação e tirou de Anderson Testa, mas a bola foi para fora.

Apesar da chegada leonina, o Decisão seguia melhor em campo e foi premiado - de forma polêmica - aos 21. Henrique Paraíba arriscou forte de fora da área. A bola bateu no travessão, na trave esquerda e quicou sobre a linha. Com o auxílio do assistente João Henrique, a árbitra Deborah Cecília deu o gol para os visitantes.

GOL POLÊMICO NA ILHA DO RETIRO!



Confira o gol do Decisão, que abriu o placar no confronto contra o Sport, válido pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. E aí, entrou ou não? Deixe sua opinião nos comentários!



️ @chicopedrotti | SPO 1x1 DEC | #PernambucanoNoGOAT pic.twitter.com/TMq3UPZyin — Canal GOAT (@CanalGOATBR) January 15, 2025

Sem se abater com a adversidade, os pratas da casa leoninos chegaram ao empate em boa trama pela direita. Kayan cruzou na medida para Gago, livre, cabecear no contrapé de Anderson.

Ficha do jogo

Sport 1

David; Neto, Marcelo Ajul, Felype Gabriel e Rafinha; Adriel (Breno), Zé Lucas (Gago) e Jefinho (Kayan); Ramon (Riquelmy), Micael e Enzo Vagner (Dieguinho). Técnico: César Lucena.

Decisão 1

Anderson Testa; Felipe Cordeiro, Artur Potiguar, Gilmar Pitimbu e Nino Potiguar; Lucas Alchnovic (Natan), Íkaro (Juninho) e Juliano (Sinho); Henrique Paraíba, Juan Kelsen e Léo Reis (Deivisson). Técnico: Higor César.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitra: Deborah Cecília

Assistentes: Karla Santana e João Henrique

Gols: Henrique Paraíba, aos 21' do 2T (DEC); Gago, aos 36' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Micael (SPT); Natan (DEC)

Público: 9.302 torcedores

Renda: R$ 141.560,00

Veja também