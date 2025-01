A- A+

Sport Sport confirma ida de Luciano Castán para o Criciúma Jogador chegou a renovar com o clube pernambucano, mas vai de forma definitiva para o Tigre

O zagueiro Luciano Castán está de saída do Sport. Aos 35 anos, o jogador vai defender o Criciúma nesta temporada. A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o diretor do clube, Guilherme Falcão.

Ainda de acordo com o dirigente, Sport e Castán rescindiram o contrato de forma amigável. Assim, o defensor vai para o Tigre de forma definitiva.

Vale lembrar que o jogador tinha renovado o vínculo com os pernambucanos até o fim de 2025, após atingir metas pelo clube no ano passado.

Contratado em 2024, Luciano Castán foi titular durante boa parte da última temporada rubro-negra. O zagueiro, inclsuive, chegou a ser capitão da equipe durante a ausência de Rafael Thyere na oportunidade.

Ao todo, pelo Leão da Ilha, o atleta acumulou 47 partidas e marcou dois gols. Na segunda parte da Série B, acabou perdendo espaço e vendo Chico assumir a posição, principalmente com a chegada do técnico Pepa.

Apesar da saída de Castán, o Sport conta com quatro jogadores para a zaga: Chico, Rafael Thyere, Renzo e o recém-contratado Antônio Carlos.

