Copinha Copinha: Sport leva a melhor sobre o Oeste nos pênaltis e avança à terceira fase Rubro-negro aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e Referência para conhecer o próximo adversário

O Sport segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira (13), em confronto disputado em Embu das Artes, o Leão passou pelo Oeste, nos pênaltis, por 5x4, após empate sem gols no tempo regulamentar. O adversário dos garotos rubro-negros na terceira fase da Copinha sai do duelo entre Palmeiras e Referência, à noite.

O primeiro tempo foi de muito estudo entre as equipes rubro-negras. Foram poucas chances claras de gols para ambos os lados. O Sport, por exemplo, só veio incomodar a zaga paulista aos 29 minutos.

Em descida em velocidade pela direita, Joanderson tocou para Lacort. Mesmo sem ângulo, o camisa 7 obrigou o goleiro Vítor a mandar para escanteio. Logo em seguida, o Leão quase abriu o placar "sem querer".

A defesa do Oeste foi tentar sair jogando, mas a bola bateu em Fernandinho e voltou contra a meta da equipe paulista. Para a sorte do goleiro Vítor, a bola saiu pela linha de fundo.

Em raras oportunidades, o Oeste também teve duas boas tentativas. Em chute cruzado de Luis Felipe, Erick fez a defesa com os pés. Já na reta final do primeiro tempo, Hytalo Lyra tentou de longe, mas a tentativa passou à esquerda da meta leonina.

Se nos 45 minutos iniciais o Sport tinha finalizado apenas em três ocasiões, no segundo tempo, com 20 minutos de bola rolando, a garotada rubro-negra já tinha dado oito chutes. Quatro na direção do gol.

Ataque contra defesa

Com uma postura mais agressiva, o Leão colocou Vítor para trabalhar ainda aos cinco minutos. Cordeiro cobrou falta e parou em boa defesa do goleiro.

Sete minutos depois, em novo duelo entre o lateral rubro-negro e o arqueiro adversário na bola parada, Vítor salvou novamente. No entanto, desta vez, o camisa 1 ainda fez grande intervenção no rebote, após tentativa de Fazzio.

Em meio à pressão, o Sport teve a vida facilitada quando Kauã Daniel e Cauã Tavares foram expulsos, mas não conseguiu balançar as redes. De fora da área, Samuel Pires carimbou o travessão, aos 48. Dois minutos depois, Cordeiro também tentou, mas parou mais uma vez em Vítor.

Pênaltis

Nas penalidades, o Sport levou a melhor por 5x4, com o goleiro Erick defendendo a cobrança de Carlos Gabriel. Cordeiro, Dedé, Tuca Moreira, Baggio e Samuel Pires converteram as batidas para os pernambucanos.

