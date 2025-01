A- A+

Campeonato Pernambucano "Ficamos felizes com o desempenho", avalia César Lucena após empate do Sport contra o Afogados Equipe rubro-negra fez a estreia no Campeonato Pernambucano com a equipe sub-20

Após arrancar o empate contra o Afogados, em 1 a 1, no Vianão, na estreia do Campeonato Pernambucano, o técnico César Lucena avaliou o desempenho do Sport - que entrou em campo com a equipe sub-20. O treinador se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe rubro-negra diante da Coruja

"A avaliação é boa. Acho que ficamos felizes com o desempenho. A gente leva em consideração que foi uma estreia, tiveram muitos [jogadores] que nunca jogaram no profissional. A condição do gramado não ajudou tanto a técnica dos meninos, mas o que a gente pediu para eles entenderem o jogo eles entenderam. Foi um jogo muito disputado, na força física. A equipe do Afogados é uma equipe fisicamente mais forte e a gente conseguiu igualar bem ali, e com a bola no chão nós tivemos bons momentos no jogo", analisou.

Apesar da avaliação positiva, o treinador pontuou que a falta de experiência do elenco facilitou a leitura de jogo por parte do Afogados, mas reforçou o foco na partida contra o Decisão pela segunda rodada do Estadual.

"Claro que, em alguns momentos, pela falta muitas vezes da experiência, deixamos o afogados conhecer o jogo, mas de modo geral acho que foi muito bem. Parabenizo a todos pela entrega, pelo empenho. Agora é descansar porque temos um jogo importante em casa", afirmou.

O Sport terá como próximo adversário o Decisão, na Ilha do Retiro, na próxima terça-feira (14), às 20h. A equipe Sertaneja se apresentará na casa do Leão após sair de um empate contra o Santa Cruz em 1 a 1.

