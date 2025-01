A- A+

Campeonato Pernambucano Fora de casa, Sport empata com o Afogados na estreia do Pernambucano Coruja abriu o placar com Rodrigo no Vianão, mas viu rival deixar tudo igual no fim do jogo

Sport e Afogados estrearam no Campeonato Pernambucano com empate. A Coruja, que jogava em casa, no Vianão, enfrentou a equipe sub-20 do Leão - que vai atuar nas duas primeiras rodadas do Estadual - abriu o placar com Rodrigo, aos 18 minutos do primeiro tempo, após aproveitar o cruzamento e desviar para o gol.

As equipes, que fizeram um primeiro tempo truncado e sem muita criatividade, iniciaram o segundo tempo com uma postura mais ofensiva.

A reação do Sport aconteceu nos minutos finais da partida, com Felipinho, em uma bela finalização pela esquerda, que encobriu o goleiro Danilo. Com o resultado, as equipes marcaram os primeiros pontos na competição.

O Sport terá como próximo adversário o Decisão, na Ilha do Retiro, na próxima terça-feira (14), às 20h. Já o Afogados encara o Retrô na quarta-feira (15), às 17h, no Arruda.

O Jogo

Afogados e Sport protagonizaram um primeiro tempo sem muita criatividade. Em um jogo truncado, o destaque do Leão - que entrou em campo com a equipe sub-20 - foi Rafinha.

O lateral-esquerdo foi responsável pelas principais chances do Sport abrir o placar na primeira etapa, com o principal lance em uma cobrança de falta que passou muito perto do travessão, aos 41 minutos. Já o Afogados pouco apareceu. Com um início de partida apagado, a Coruja não conseguiu oferecer perigo.

Segundo tempo

A mudança de postura do Afogados no segundo tempo foi decisiva. Pressionando o Sport desde os primeiros minutos, a Coruja criou chances perigosas e balançou a rede aos 18 minutos com Rodrigo, que aproveitou o cruzamento pela direita e desviou para o gol.

Rodrigo ainda somou uma ótima chance de ampliar o placar, após finalizar rasteiro de fora da área, mas a bola passou raspando na trave do goleiro Davi. Mesmo pressionado, o Afogados conseguiu segurar a equipe rubro-negra e garantir a vitória em casa.

O Sport teve a chance mais clara de gol da partida com Marcelo Ajul, que fez uma bela jogada limpando a marcação e finalizou sozinho, mas parou na grande defesa de Danilo Dantas.

Mas foi aos 45 minutos que Felipinho - que entrou em campo aos 42 minutos - encontrou uma brecha na marcação e finalizou pela esquerda para encaixar um golaço encobrindo o goleiro Danilo. Com o empate, o Leão acordou e buscou a virada com Ramon, que recebeu na área e chutou forte para acertar o travessão.

Ficha técnica

Afogados 1

Danilo; Denner, Cláudio Caça Rato; Kayk; Dedê; Wesley; Geyson; Rangel; Rodrigo; Marcelo; Leozinho. Técnico Alexandre Lima.

Sport 1

Davi; Neto, Marcelo Ajul e Felype; Rafinha, Adriel e Zé Lucas; Thalis, Jefinho, Micael e Enzo Vagner. Técnico: César Lucena.

Local: Estádio Vianão (Afogados da Ingazeira/PE)

Árbitro: Tiago Nascimento

Assistentes: Bruno Vieira e Manoel Barbosa

Gols: Rodrigo (AFG), aos 18' do 1ºT e Felipinho, aos 45' do 2ºT.

