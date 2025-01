Sport empresta volante Luciano para o Ypiranga-RS

A- A+

O Sport emprestou o volante Luciano, que agora parte para defender as cores do Ypiranga-RS.

O empréstimo é válido até outubro deste ano, como informou o clube no anúncio oficial, neste sábado (11). Já o contrato do jogador com o Sport vai até dezembro de 2027.

Por meio de nota, o Sport afirmou que decidiu pelo empréstimo para que o jogador pudesse ter novas experiências, além de minutagem.

"O Sport Club do Recife deseja sucesso nesta nova etapa da sua carreira", completou o rubro-negro.

Luciano chega a Erechim para reforçar o Canarinho na temporada 2025!



O volante, formado nas categorias de base do Desportivo Brasil, traz na bagagem experiência em grandes clubes. Com passagem pelo RB Bragantino e, mais recentemente, pelo Sport Recife. pic.twitter.com/DUDQMFjAFv — Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) January 11, 2025

Em 2024, o atleta disputou seis partidas da Série B e outras duas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A maior parte dessas oportunidades foi com o técnico Guto Ferreira, que teve curta passagem pelo time antes da chegada do treinador Pepa. Foi justamente com a chegada do português que Luciano perdeu espaço.

Agora, o atleta reforça o Ypiranga-RS na disputa do estadual e da Série C do Campeonato Brasileiro.

Atual bicampeão do Campeonato Pernambucano, o Sport estreia na competição neste sábado (11). Às 18h30, o Leão visita o Afogados, no Vianão. Nesses primeiros jogos, o sub-20 do Leão vai representar a equipe no torneio.

