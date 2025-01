A- A+

Campeonato Pernambucano Afogados x Sport: veja escalações e onde assistir à estreia do Leão no Pernambucano 2025 Atual bicampeão do campeonato, Rubro-negro inicia competição com a equipe sub-20

Atual bicampeão do Campeonato Pernambucano, o Sport estreia na competição neste sábado (11). Às 18h30, o Leão visita o Afogados, no Vianão.

Único representante de Pernambuco na Série A do Campeonato Brasileiro e com um calendário desafiador no ano, o Rubro-negro optou por iniciar o Estadual com a equipe sub-20, que será dirigida pelo interino César Lucena.

Como o profissional deu início aos trabalhos de pré-temporada apenas no dia 26 de dezembro, a ideia do comitê gestor é que o grupo principal inicie a trajetória na competição apenas na reta final do mês.

Assim, a tendência é que a garatoda atue nas três primeiras rodadas do Pernambucano. Neste período, além do compromisso deste sábado no Sertão, os atletas ainda encarariam o Decisão e o Retrô, respectivamente, na Ilha do Retiro.

Durante a preparação para a disputa do Estadual, os pratas da casa do Leão realizaram dois amistosos nas últimas semanas, ambos no CT José de Andrade Médicis. Primeiro, venceu o profissional do Laguna-RN, por 2x1.

Em seguida, ficou no empate com o Jaguar, adversário no campeonato, em 1x1, sob os olhares do técnico Pepa. O treinador português, inclusive, tirou a pressão dos jovens, mas garantiu estar de olho visando a composição do grupo profissional para a sequência do ano.

Na visão do atacante Enzo Vagner, filho do ex-atacante rubro-negro Vagner Love, os jogos-treino tiveram um saldo positivo.

"Por se tratar de duas equipes profissionais, sendo uma delas que vamos enfrentar, conseguimos impor o que o César pediu, conseguimos uma vitória e um empate. Estamos preparados", falou o jogador.

Apesar de ter 18 anos, o jogador rechaçou o fato da equipe ser sub-20 para afirmar que o elenco tem tudo para fazer uma boa estreia diante da Coruja.

"O Césão (César Lucena), por já ter passado por isso antes, buscou trabalhar a nossa confiança para entrarmos seguros, sabendo tudo que treinamos. Não importa se somos sub-20, vamos representar a instituição Sport e vamos dar nosso melhor", salientou.

Ficha técnica

Afogados

Danilo; Denner, Vinícius, Juan e Wesley; Dedê, Geison e Marcelo; Jadson, Leozinho e Rangel. Técnico: Alexandre Lima.

Sport

Davi; Neto, Kayan, Marcelo Ajul e Rafinha; Zé Lucas (Luizinho), Vitor Neves e Luiz Henrique; Dieguinho, Enzo Vagner e Micael. Técnico: César Lucena.

Local: Estádio Vianão (Afogados da Ingazeira/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Tiago Nascimento

Assistentes: Bruno Vieira e Manoel Barbosa

Transmissão: Canal GOAT

