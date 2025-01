Sport negocia a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto

A- A+

Perto de acertar a contratação do zagueiro Antônio Carlos, o Sport segue se movimentando para reforçar seu setor defensivo. A bola da vez no comitê gestor rubro-negro é Marcelo Benevenuto, que pertence ao Fortaleza e atuou pelo Coritiba em 2024.

A informação divulgada pelo jornalista Carlos Mion, da Rádio Cultura de Curitiba, foi apurada pela Folha de Pernambuco na noite desta quinta-feira (9) junto ao empresário do jogador, André Cury. Segundo o agente, "tem conversas entre as partes". O atleta tem contrato com o Tricolor do Pici até o fim de 2026.

Revelado pelo Botafogo, Marcelo Benevenuto tem 29 anos e chegou ao Fortaleza em 2021 por empréstimo. Na temporada seguinte, foi adquirido em definitivo pelo clube cearense. Por lá, fez 140 partidas, antes de ser emprestado ao Coritiba no ano passado. Pelo Coxa foram 28 jogos disputados.

Reforçar o setor defensivo é uma das prioridades da diretoria do Sport para 2025. Atualmente, o elenco conta com nomes como Chico, Rafael Thyere, Allyson, Renzo e Luciano Castán. No entanto, peças devem ser emprestadas para abrir espaço no grupo dirigido pelo técnico Pepa.

Anunciados pelo Sport

Até o momento, o Sport anunciou a contratação de três jogadores para a temporada: o lateral-direito Hereda, o meia-atacante Gustavo Maia, e o centroavante Gonçalo Paciência.

