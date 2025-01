Técnico do Sport tira pressão do sub-20 no Estadual: "estamos aqui para dar apoio"

A- A+

Enquanto o elenco profissional está apenas na segunda semana de pré-temporada, o sub-20 do Sport se prepara para a estreia no Campeonato Pernambucano. Neste sábado (11), às 18h30, a garotada visita o Afogados, no Vianão. A equipe será dirigida pelo treinador interino César Lucena, mas terá a atenção especial do técnico Pepa.

Após retornar das férias, o português acompanhou o jogo-treino do time sub-20 contra o profissional do Jaguar, no sábado passado, no CT José de Andrade Médicis. O treinador afirmou ter ficado com boas impressões do empate em 1x1, mas não quer colocar pressão sobre os pratas da casa leoninos. Além deste teste, a base rubro-negra já havia vencido o Laguna-RN, por 2x1, também no centro de treinamento localizado em Paulista.

"Deixa os meninos sentirem essa responsabilidade nova, acaba sendo uma oportunidade ímpar para eles. Sabemos da dificuldade que vamos ter pela frente. Vimos o jogo-treino contra o Jaguar, gostei do que vi. Claro que há dificuldade, estamos a falar de meninos de 17 anos, 18 anos, contra adultos com esperteza. Mas eles estão aprendendo isso, muitos sabem o que é representar o Sport, vão ter o prazer também de jogar na Ilha", pontuou o português.

Ainda no intuito de deixar os jovens rubro-negros à vontade para atuar nas primeiras rodadas do Estadual, Pepa salientou que apoio não faltará aos atletas. Ainda segundo o comandante da equipe principal, as atuações não definem a trajetória dos jogadores no time de cima.

"Estamos aqui para dar o apoio. Não há forma melhor de crescer do que dentro da dificuldade, da visibilidade e do imediatismo. Mas é assim que vemos quem está preparado. Não vamos desistir de ninguém por algo que vá acontecer. É um processo contínuo e não vai terminar agora, independente do sucesso ou insucesso de um ou outro", falou.

Com a diretoria rubro-negra trabalhando com um orçamento enxuto para contratar jogadores, Pepa não descarta utilizar os jovens na equipe principal na sequência da temporada. "É um trabalho que requer conhecimento. Esse trabalho em conjunto com o César vai nos ajudar para ver se os meninos têm condição. Precisamos saber até que pontos estão preparados. Se não estiverem, não é sinônimo que não vão mostrar daqui um ou dois anos. Mas temos que dar uma resposta de imediato", enfatizou o técnico.

Como o elenco profissional deu start na pré-temporada no dia 26 de dezembro, a expectativa é que o sub-20 jogue até a terceira rodada do Pernambucano. Além do Afogados, o Sport encara Decisão e Retrô, respectivamente, na Ilha do Retiro. O compromisso que pode marcar a estreia do time principal na competição é diante do Central, no dia 26 de janeiro, no Lacerdão.

