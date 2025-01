A- A+

Sport Sport negocia saída de Luciano Castán para o Criciúma Zagueiro não faz parte dos planos do técnico Pepa para 2025

O zagueiro Luciano Castán pode estar com os dias contados no Sport. Recém-rebaixado à Série B, o Criciúma abriu conversas com o comitê gestor rubro-negro para contratar o defensor leonino.

A informação foi divulgada pelo canal Carvoeiro Doente e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta sexta-feira (10).

Após o término da Série B, Castán teve seu vínculo com o Sport renovado de forma automática até o fim de 2025. A princípio, a ideia é que o defensor seja emprestado ao Tigre. Porém, não é descartada uma transferência definitiva.

Apesar de não fazer parte dos planos da comissão técnica de Pepa para a temporada, Luciano Castán tem treinado normalmente junto ao grupo que se reapresentou no último dia 26 de dezembro.

Na última quinta-feira (9), o Sport acertou a chegada do zagueiro Antônio Carlos junto ao Fluminense. Além disso, conforme apurou a reportagem, Marcelo Benevenuto é mais um atleta da posição que interessa ao clube, que já conta também com Chico, Rafael Thyere e Renzo no elenco.

Com a camisa do Sport, Luciano Castán esteve presente em 47 partidas em 2024. O defensor marcou dois gols, mas acabou perdendo espaço para Chico na equipe durante o segundo semestre.

