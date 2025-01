A- A+

Sport Sport anuncia a chegada do zagueiro Antônio Carlos, do Fluminense Jogador de 31 anos foi contratado por empréstimo até o fim de 2025

O Sport anunciou, na noite desta quinta-feira (9), a contratação do quarto reforço para a temporada. Trata-se do zagueiro Antônio Carlos, do Fluminense. O defensor de 31 anos chega por empréstimo até o fim de 2025.

De acordo com o clube, o jogador se apresentou ao CT José de Andrade Médicis na última quarta-feira (8), onde realizou exames médicos e avaliações físicas junto ao departamento médico rubro-negro. Na ocasião, ele também assinou o contrato para defender o Leão.

Revelado pelo Corinthians, Antônio Carlos soma passagens por equipes como Avaí, Flamengo, Ponte Preta e Palmeiras, no Brasil. No Alviverde, faturou o título do Brasileirão em 2018. No exterior, defendeu as cores do Orlando City, dos Estados Unidos.

No ano passado, pelo Fluminense, o zagueiro esteve presente em 33 jogos da equipe carioca, sendo 13 delas pela Série A.

Agora, no Sport, Antônio Carlos vai encontrar a concorrência de Chico, Rafael Thyere, Allyson, Renzo e Luciano Castán. O clube ainda negocia a contratação de Marcelo Benevenuto, do Fortaleza.

Com a chegada do defensor, o Sport soma quatro contratações oficializadas. Antônio Carlos se junta ao lateral-direito Hereda, o meia-atacante Gustavo Maia, e ao centroavante Gonçalo Paciência.

