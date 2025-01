A- A+

Copinha Copinha: Sport encara Referência em jogo valendo liderança do grupo Quem avançar em primeiro escapa de enfrentar o Palmeiras na próxima fase

Classificado de forma antecipada ao mata-mata da Copinha, o Sport entra em campo na tarde deste sábado (11) para disputar a última rodada da fase de grupos. Às 15h, o Leão encara o Referência, na cidade de Embu das Artes. O duelo terá transmissão do sportv.

O confronto define quem vai terminar esta fase da competição na liderança do Grupo 20. Os dois clubes têm 100% de aproveitamento até o momento, mas o Sport é o primeiro colocado graças ao saldo de gols (6x2).

Caso conquiste pelo menos o empate diante do adversário paulista, a garotada rubro-negra se livra de uma pedreira na próxima fase. Isso porque, quem avançar em segundo no grupo será o adversário do Palmeiras. Já quem encerrar a fase de grupos na liderança terá o Oeste como rival.

O time do Sport chega à última rodada desta primeira fase sem levar gols na Copinha. Depois de estrear com vitória sobre o Cascavel, por 1x0, os rubro-negros golearam o Boavista, por 5x0, na última quarta-feira (8).

