Classificado antecipadamente, o Sport empatou em 0 a 0 contra o Referência-SP, para encerrar a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na liderança do Grupo 20.

O clube chegou para a partida já garantido na próxima fase, após estrear com vitória sobre o Cascavel, por 1x0, e golear o Boavista, por 5x0, na última quarta-feira (8). Apenas um empate já era necessário para assegurar a liderança do grupo.



Na partida, os Leõs da Base tiveram as melhores oportunidades, mas barraram na defesa do Referência-SP, e não conseguiram mudar o marcador.

Próximo adversário

Passando como líder, o time vai encarar o Oeste-SP, pela segunda fase da Copinha. O jogo acontece na próxima segunda-feira (13), com mando rubro-negro. O resultado foi importante, já que, caso tivesse perdido, o time recifense teria o Palmeiras como adversário.

