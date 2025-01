A- A+

Futebol Sport: mesmo sem vitória, sub-20 agrada em primeiro teste da temporada Nomes como Ramon e Felipinho - autor do gol - foram os destaques no empate em 1x1 com o Afogados

Não tanto pelo resultado, mas sim pelo desempenho, a estratégia do Sport de colocar a equipe sub-20 para começar o Campeonato Pernambucano 2025 teve avaliação positiva por parte da comissão técnica do clube. No empate em 1x1 com o Afogados, no Vianão, nomes como o atacante Ramon e o lateral-esquerdo Felipinho - autor de um golaço para os rubro-negros - se destacaram.

A dupla citada acima começou o jogo no banco de reservas. Ramon foi o primeiro a entrar, quando o jogo estava 1x0 para o Afogados, em gol da Coruja marcado por Rodrigo. O prata da casa leonino teve duas grandes chances de marcar. Na primeira, parou em Danilo Dantas. Na segunda, carimbou o travessão - lance que poderia ter determinado o 2x1.

Felipinho entrou na vaga de Rafinha. Na primeira boa jogada, o lateral acertou o ângulo em chute de fora da área e ajudou o Sport a evitar a derrota na estreia do Pernambucano.

“Ramon é um garoto que tem uma característica diferente de dominar a bola, trazer para dentro, finalizar. Ele entrou bem, assim como todos. Eu valorizo muito a força do grupo. Quem entra é para mudar a história da partida”, apontou o auxiliar-técnico César Lucena, que comandou o clube enquanto a equipe principal, treinada pelo português Pepa, segue aprimorando a parte física e técnica.

“Ficamos felizes com o desempenho. A gente leva em consideração que foi uma estreia, tiveram muitos jogadores que nunca jogaram no profissional. A condição do gramado não ajudou tanto a técnica dos meninos, mas eles entenderam o jogo. Foi tudo muito disputado, na força física. A equipe do Afogados é fisicamente mais forte e a gente conseguiu igualar bem ali. Com a bola no chão, nós tivemos bons momentos no jogo", completou.

O próximo jogo do Sport, ainda com a equipe sub-20, é terça (14), na Ilha do Retiro, diante do Decisão. A equipe de Sertânia estreou empatando em 1x1 com o Santa Cruz, no Odilon Ferreira.

“Vamos descansar e trabalhar para ver o que a gente fez de bom (contra o Afogados) e o que não foi tão bom, corrigindo no pouco tempo que temos para fazer uma grande partida diante do Decisão, conseguindo nossa primeira vitória”, ressaltou Lucena.

