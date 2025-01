A- A+

Campeonato Pernambucano Sport recebe Decisão buscando primeira vitória no Estadual; veja onde assistir Partida acontece às 20h desta terça-feira (14), na Ilha do Retiro

Depois de estrear no Campeonato Pernambucano no Sertão do Estado, o Sport dá início, na noite desta terça-feira (14), à sequência de duas partidas consecutivas na Ilha do Retiro. Às 20h, o Rubro-negro recebe o Decisão, pela segunda rodada da competição estadual. No final de semana, o desafio é perante o Retrô. Oportunidades para a garotada mostrar serviço frente o torcedor.

Com apenas um ponto, o Sport é o segundo colocado do campeonato, após primeira rodada marcada por resultados de igualdade - apenas o Maguary triunfou. Com a mesma pontuação, o Decisão é o sexto colocado devido aos critérios de desempates.

No último sábado, apesar do empate em 1x1 com o Afogados, no Vianão, o desempenho dos atletas foi elogiado pela torcida. Principalmente por uma atuação segura em um gramado considerado irregular. "A condição do gramado não ajudou tanto a técnica dos meninos, mas o que a gente pediu para eles entenderem o jogo eles entenderam", chegou a declarar o técnico César Lucena.

Em entrevista concedida à comunicação do clube, o lateral-direito Neto, titular no final de semana, declarou que a equipe tem erros a serem corrigidos e projetou um confronto difícil contra o adversário de Sertânia. "É rever o que erramos para consertar para o próximo jogo e irmos preparados", começou.

"O César vem dando tranquilidade para a gente, confiança, passando a experiência dele para nós. Vai ser um jogo bom, vamos jogar em casa e o gramado é outro, estamos acostumados. A gente também vem assistindo aos jogos do Decisão, eles vêm de um empate. Sabemos que será um jogo duro, mas estamos prontos e determinados para este jogo", seguiu o jogador.

Apesar do costume de jogar na Ilha do Retiro em competições de base, Neto acredita que a presença e o apoio do torcedor será uma motivação a mais para os pratas da casa buscarem o primeiro resultado positivo do Sport no Pernambucano.

"Nós sempre acompanhamos os jogos, vamos para o estádio e vemos a vibração da torcida, a animação deles. Estar dentro de campo para sentir isso é a melhor coisa que tem. Acho que a torcida coloca o time muito para frente. Isso é uma motivação para representar a camisa lá dentro de campo", relatou o atleta.

Com o elenco do Sport passando por reformulação, o técnico Pepa vai estar na Ilha do Retiro para acompanhar a garotada rubro-negra diante do Bode. O português não descarta contar com jogadores do sub-20 no elenco principal e, recentemente, assistiu ao jogo-treino dos jovens contra o Jaguar, no CT leonino.

Ficha técnica

Sport

David; Neto, Marcelo Ajul, Felype Gabriel e Rafinha; Adriel, Zé Lucas e Jefinho; Thalis, Micael e Enzo Vagner. Técnico: César Lucena.

Decisão

Anderson Testa; Felipe Cordeiro, Artur Potiguar, Gilmar Pitimbu e Nino Potiguar; Lucas Alchnovic, Íkaro e Juninho; Juliano, Henrique Paraíba e Léo Reis. Técnico: Higor César.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitra: Deborah Cecília

Assistentes: Karla Santana e João Henrique

Transmissão: Canal GOAT

