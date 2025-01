A- A+

Sport Sport negocia contratação do meia-atacante Hyoran, do Inter Aos 31 anos, jogador não faz parte dos planos da comissão técnica colorada para a temporada

O Sport segue se movimentando para reforçar o elenco para a temporada 2025. A bola na vez na Ilha do Retiro é o meia-atacante Hyoran, que tem contrato com o Internacional até o fim deste ano, mas está fora dos planos da comissão técnica colorada.

A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil Bastidores do Sport e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (13). A reportagem também procurou o empresário do atleta de 31 anos, mas que preferiu não falar sobre a negociação.

Contratado pelo Inter na temporada passada, Hyoran atuou em 21 oportunidades pelo clube gaúcho. Sem atuações de destaque, contribuiu com apenas um gol e duas assistências.

Revelado pela Chapecoense, se transferiu para o Palmeiras em 2017. Apesar de fazer bons jogos, foi reserva durante a maior parte de sua passagem pelo Verdão, até ser emprestado para o Atlético-MG, em 2020.

Com boas atuações pelo Galo, foi contratado em definitivo pelos mineiros. Em meio à trajetória pelo clube alvinegro, chegou a ser emprestado para o RB Bragantino em 2022, antes de fazer sua última temporada pelo Atlético no ano seguinte.

Em caso de acordo, Hyoran será o sexto reforço do Sport para a temporada. Até o momento, o Leão já acertou as chegadas dos laterais Hereda e Matheus Alexandre, do zagueiro Antônio Carlos, do meia-atacante Gustavo Maia e do centroavante Gonçalo Paciência. Destes, apenas Matheus Alexandre não foi anunciado.

