Copinha: Sport encara Palmeiras por vaga nas oitavas de final; veja onde assistir

Único representante de Pernambuco vivo na Copinha, o Sport volta a entrar em campo pela principal competição de base do País nesta quarta-feira (15). Com transmissão da Cazé TV, às 18h30, a garotada rubro-negra tem árduo compromisso contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela terceira fase.

Quem avançar no confronto carimba vaga nas oitavas de final do torneio, e encara o vencedor de Audax-SP e Athletico-PR, que se enfrentam às 11h, na cidade de Osasco.

O Sport chegou a esta fase da Copinha após vencer o Oeste, nos pênaltis, depois de empate sem gols no tempo regulamentar. O time comandado pelo treinador Alexandre Silva ainda não foi vazado no certame. O ataque balançou as redes em seis oportunidades.

VITÓRIA NOS PÊNALTIS! Erick defendeu, Cordeiro, Dedé, Tuca, Baggio e Pires converteram e os #LeõesDaBase eliminaram o Oeste da @copinha! pic.twitter.com/qX2vq7hK5F — Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) January 13, 2025

O Palmeiras, por sua vez, se classificou à terceira fase ao derrotar o Referência-SP, por 2x1, na última segunda-feira (13). Na fase de grupos, o Verdão acumulou duas goleadas ao seu favor, além de um empate. Na campanha, são 17 gols marcados e dois sofridos.

No ano passado, Sport e Palmeiras se encontraram na Copinha e os paulistas levaram a melhor. Pela segunda fase, o Alviverde bateu o Rubro-negro de virada, por 3x1.

Em 2025, enquanto o Palmeiras busca o terceiro título da competição, o Sport busca a taça pela primeira vez. O time pernambucano, aliás, tem como melhores campanhas os anos de 2016 e 2023, quando chegou às quartas de final.

