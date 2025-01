Sport: César Lucena diz que "ansiedade" pode estar atrapalhando sub-20 no Estadual

A- A+

Apesar de ainda não vencer no Campeonato Pernambucano, os jovens do Sport seguem com respaldo dentro do clube. Na visão do técnico interino César Lucena, a ansiedade pode estar sendo determinante para os atletas nos momentos decisivos das partidas.

Nesta terça-feira (14), os rubro-negros empataram com o Decisão, em 1x1, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Estadual.

"Não digo falta de confiança, às vezes é ansiedade por querer fazer uma jogada sofisticada. Pela falta de experiência, no momento que é para conduzir a bola, tocam. No momento que é para tocar, eles conduzem. É normal, são tomadas de decisão. À medida que forem fazendo jogos, vão tomar decisões melhores", pontuou.

"Quando forem ganhando confiança, experiência e entenderem que não tem bicho-papão, pois fazem isso a vida inteira, a coisa vai melhorar. Vamos driblar, tocar com clareza... Acho que a falta de experiencia conta muito", seguiu o treinador.

A partida contra o Decisão marcou a estreia dos pratas da casa na Ilha do Retiro, pelo Pernambucano. Com um público de quase 10 mil torcedores, César informou ter tentado tirar o peso das costas dos atletas, mas reconhece que o amadurecimento virá com o tempo.

"Você acha que jogar para 9 mil pessoas é fácil? É o começo deles, a gente tenta tirar o peso, avisa que eles têm qualidade, mas são seres humanos. Acho que todos passam por processo de amadurecimento. Passamos confiança e também cobramos. Mas temos que cobrar de uma forma que não deixe eles nervosos. Que entendam que é uma cobrança para o crescimento e não para colocar para baixo", salientou.

No próximo sábado (18), o Sport volta a entrar em campo pelo Estadual. Também na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Retrô, às 16h30, pela terceira rodada.

