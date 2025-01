A- A+

Sport Sport anuncia a contratação do lateral-direito Matheus Alexandre Jogador assinou vínculo com o Rubro-negro até o fim de 2028

O Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira (15), a quinta contratação para a temporada. Trata-se do lateral-direito Matheus Alexandre, que chega de forma definitiva ao clube da Ilha do Retiro, após negociação com o Cuiabá. O atleta assinou vínculo com o Rubro-negro até dezembro de 2028.

MATHEUS ALEXANDRE é do Leão! O lateral é mais um reforço do Sport para a temporada e já está com o elenco rubro-negro. Vamos juntos: https://t.co/1p2OsEg9bh pic.twitter.com/fHNyDLsvrh — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 15, 2025

De acordo com o Sport, o clube adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos mediante a compensação financeira ao Cuiabá. Apesar do Leão não revelar os valores, a equipe mato-grossense informou que irá receber 1,5 milhão de dólares (R$ 9,05 milhões na cotação atual) pela negociação.

Ou seja, com os valores divulgados, a chegada de Matheus Alexandre ultrapassa a contratação de Gustavo Coutinho e se torna a maior feita pelo Sport em sua história.

Matheus se encaixa no perfil 'coringa' de atletas procurados pelo comitê gestor rubro-negro. Lateral-direito de origem, pode atuar também como volante.

O Cuiabá Esporte Clube comunica oficialmente a venda de 70% dos direitos econômicos do lateral-direito Matheus Alexandre ao Sport por U$ 1.500.000. O Dourado manteve 30% dos direitos do atleta.



Matheus foi contratado pelo Dourado no início de 2023, conquistou dois títulos… pic.twitter.com/2qGkBfAbqT — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) January 15, 2025

Revelado pelo Corinthians, Matheus Alexandre acumula passagens pela Ponte Preta, Inter de Limeira e Coritiba. Em 2023 chegou ao Cuiabá de forma definitiva. Pelo Dourado, foram 102 jogos, três gols marcados e duas assistências distribuídas.

Antes dele, o Sport oficializou as chegadas do zagueiro Antônio Carlos, do lateral-direito Hereda, do meia-atacante Gustavo Maia e do centroavante Gonçalo Paciência.

Veja também