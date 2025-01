Hyoran treina no Sport e falta "assinar" para ser oficializado pelo clube

A- A+

O Sport está perto de oficializar mais um reforço para o ano de 2025. Nesta sexta-feira (17), o meia-atacante Hyoran esteve na Ilha do Retiro, onde deu voltas no gramado no período da tarde.

Conforme informações repassadas pelo comitê gestor, o jogador já passou por exames médicos e físicos, restando apenas a assinatura do contrato para que seja anunciado.

"(Falta) Assinar. Estamos esperando alguns resultados, mas está tudo certo com ele", falou Guilherme Falcão.

Contratado pelo Inter na temporada passada, Hyoran atuou em 21 oportunidades pelo clube gaúcho. Sem atuações de destaque, contribuiu com apenas um gol e duas assistências.

Revelado pela Chapecoense, se transferiu para o Palmeiras em 2017. Apesar de fazer bons jogos, foi reserva durante a maior parte de sua passagem pelo Verdão, até ser emprestado para o Atlético-MG, em 2020.

Com boas atuações pelo Galo, foi contratado em definitivo pelos mineiros. Em meio à trajetória pelo clube alvinegro, chegou a ser emprestado para o RB Bragantino em 2022, antes de fazer sua última temporada pelo Atlético no ano seguinte.

Até o momento, o Leão já acertou as chegadas dos laterais-direitos Hereda e Matheus Alexandre, do zagueiro Antônio Carlos, do meia-atacante Gustavo Maia e do centroavante Gonçalo Paciência.

Além disso, tem tratativas encaminhadas para anunciar o argentino Rodrigo Atencio, do Independiente/ARG, e o atacante Carlos Alberto, do Botafogo.

