Sport informa empréstimo de Fábio Matheus ao Novorizontino

A- A+

O Sport informou, na tarde desta sexta-feira (17), o empréstimo do volante Fábio Matheus para o Novorizontino até o fim de 2025. O prata da casa tem vínculo com o Leão até dezembro de 2026.

Fora dos planos do técnico Pepa, o Sport divulgou que "entende a cessão temporária como uma etapa importante no processo de formação e desenvolvimento do jogador" de 21 anos.

Fábio Matheus subiu para o profissional rubro-negro em 2023. À época, sob o comando de Enderson Moreira, o jovem teve boas apresentações durante as 37 vezes que foi acionado.

Já no ano passado, com Mariano Soso, o atleta chegou a receber oportunidades, mas sem desempenhar o mesmo futebol do ano anterior. Ainda assim, esteve em campo 34 vezes. Com a chegada do técnico Pepa, sequer foi utilizado ao longo da Série B.

Pelo Leão, Fábio Matheus marcou quatro gols e esteve na campanha dos dois títulos do Campeonato Pernambucano, em 2023 e 2024, além do acesso à Série A.

Veja também