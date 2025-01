A- A+

Sport Com "dificuldadezinha", Sport corre para ter Matheus Alexandre na Copa do Nordeste Para encarar o Ferroviário, jogador tem que aparecer no BID da CBF até esta terça-feira (21)

Prestes a estrear o time principal na temporada, o Sport corre para ter todos os reforços à disposição no confronto contra o Ferroviário, nesta quarta-feira (22), pela Copa do Nordeste, no Presidente Vargas.

Das cinco caras novas até o momento, apenas o lateral-direito Matheus Alexandre não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Tem novo lateral na área! A gente conversou com Matheus Alexandre, que acabou de chegar ao Leão e já realizou suas primeiras atividades junto ao elenco. Assista e saiba mais do jogador: https://t.co/LIkF9KUsG6 pic.twitter.com/arhSv1MtMH — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 16, 2025

Para que possa atuar neste meio de semana, em Fortaleza, o reforço que custou R$ 9 milhões aos cofres rubro-negros tem que constar no sistema da entidade que comanda o futebol nacional até o início da noite desta terça (21).

De acordo com o Leão, um imbróglio tem atrasado a inscrição do atleta de 25 anos.

"Estamos com uma dificuldadezinha, porque hoje no Rio é feriado. Tem uma pendência que depende de alguém do Rio. Estamos esperando para ter essa solução. Estamos esperançosos que ele seja regularizado", falou o vice de futebol Guilherme Falcão.

Nesta segunda-feira (20), o volante Fabricio Domínguez e o meia-atacante Tití Ortiz tiveram seus novos contratos publicados no BID e estão à disposição de Pepa para o duelo desta quarta.

Outros reforços anunciados pelo clube, o zagueiro Antônio Carlos, o lateral-direito Hereda, o meia-atacante Gustavo Maia e o centroavante Gonçalo Paciência estão regularizados. Assim como Lucas Lima, após rescindir com o Santos.

