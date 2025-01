Sport oficializa a contratação do meia-atacante Hyoran

A- A+

O Sport oficializou, na tarde desta terça-feira (21), a contratação do meia-atacante Hyoran. Aos 31 anos, o jogador chega emprestado pelo Internacional até o fim deste ano.

HYORAN é do Leão! O atleta, vinculado ao Internacional, chega por empréstimo ao Leão até dezembro de 2025.



Como parte do acordo, o Sport renovou o empréstimo de Victor Gabriel junto ao Internacional por mais uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo. pic.twitter.com/6VQOFhUvnE — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 21, 2025

O sexto reforço rubro-negro para 2025 passou por exames e avaliações físicas na última quinta-feira (16), o CT José de Andrade Médicis, e já treina com os novos companheiros.

O meia Hyoran foi oficializado pelo Leão! Acompanhamos o jogador em seus primeiros dias de treinamento e o entrevistamos com a camisa rubro-negra. Assista e se inscreva: https://t.co/KRr7vZaUnI pic.twitter.com/UbmTcI8MlZ — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 21, 2025

Segundo o clube pernambucano, como parte do acordo para contar com Hyoran, o Leão renovou o empréstimo do defensor Victor Gabriel junto ao Colorado por mais uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo. Além disso, prorrogou o contrato do atleta até o fim de 2027.

Contratado pelo Inter na temporada passada, Hyoran atuou em 21 oportunidades pelo clube gaúcho. Sem atuações de destaque, contribuiu com apenas um gol e duas assistências.

Revelado pela Chapecoense, se transferiu para o Palmeiras em 2017. Apesar de fazer bons jogos, foi reserva durante a maior parte de sua passagem pelo Verdão, até ser emprestado para o Atlético-MG, em 2020.

Com boas atuações pelo Galo, foi contratado em definitivo pelos mineiros. Em meio à trajetória pelo clube alvinegro, chegou a ser emprestado para o RB Bragantino em 2022, antes de fazer sua última temporada pelo Atlético no ano seguinte.

Até o momento, o Leão já acertou as chegadas dos laterais-direitos Hereda e Matheus Alexandre, do zagueiro Antônio Carlos, do meia-atacante Gustavo Maia e do centroavante Gonçalo Paciência.

Além disso, o departamento de futebol tem tratativas encaminhadas para oficializar o argentino Rodrigo Atencio, do Independiente/ARG, e o atacante Carlos Alberto, do Botafogo. O segundo, inclusive, está na Ilha do Retiro realizando treinos físicos.

