Conheça Isabela Lócio, jovem de Petrolina que vem se destacando no beach tennis

Mais de 1 milhão de pessoas. Esse foi o número estimado de praticantes de beach tennis no Brasil em 2023, de acordo com a Confederação Brasileira de Tênis. A popularização do esporte é evidente e a modalidade que antes era ligada a uma atividade de praia, agora também já é febre em cidades afastadas do litoral. E é justamente no Sertão de Pernambuco, mais especificamente em Petrolina, que Isabela Lócio, uma atleta de 13 anos, vem ganhando destaque no cenário estadual.

Natural de Recife, Isabela se mudou para Petrolina quando era bebê. Desde cedo, aliás, a jovem já demonstrava interesse em praticar atividade física. Começando pelo balé, ela já passou pela ginástica, natação, handebol, treinos de basquete com a irmã, futsal, tênis e vôlei, que praticava até este ano.

Ao beach tennis, Isabela foi apresentada pela madrinha, que teve papel importante na entrada da jovem no esporte.

“Eu comecei a jogar baba (partida recreativa) do meio para o final de 2021, mas a treinar mesmo, foi no início de 2022. O que chamou minha atenção é que começaram alguns torneios aqui e minha ‘dinda’ (madrinha) começou a jogar”, iniciou.

“Ela foi uma pessoa que me incentivou muito no esporte e quando eu comecei a jogar, ela foi sempre a pessoa que estava do meu lado, sempre me incentivando”, completou.

Desse incentivo, surgiu a paixão de Isabela pelo beach tennis. E dessa paixão, veio o empenho e dedicação da atleta na modalidade, recompensada com bons resultados.

Campeã do Interclubes no sub-14 e categoria geral, por equipe; campeã do sub-14 e vice do sub-18 do BT 400, maior torneio de Petrolina; e mais recentemente, conquistou o terceiro lugar do Open de Boa Viagem.

Isablea Lócio durante o Open de Boa Viagem. Foto: Cortesia.

O sucesso de Isabela coroou a atleta com as convocações para participar novamente do Interclubes, que acontece em Boa Viagem, e da Copa das Federações, que será realizada em Fortaleza.

Para além do saldo positivo na areia, a adolescente vem tendo saldo positivo também em sua vida pessoal. Isso é o que garante a mãe dela, Bruna Mesquita.

“Isabela é uma menina muito perfeccionista, dedicada e focada. Antes do esporte, ela era mais ansiosa, mas quando começou a treinar beach tennis, vimos que o psicológico ficou fortalecido e trouxe mais tranquilidade para administrar adversidades dentro e fora de quadra”, afirmou.

João Lócio, pai de Isabela, também destacou o amadurecimento da filha com a prática da modalidade.

“Eu lembro das vezes que ela perdeu alguns campeonatos, ficou chorando e aí eu mostrei a ela que aquilo dali tinha que ser uma construção diária. E isso foi uma coisa que o esporte trouxe para minha casa. O esporte ensinou ela a se reconstruir a partir de uma derrota”, explicou.

Futuro

Para o futuro, Isabela possui metas ambiciosas. A primeira, já a partir do próximo ano, é poder entrar na categoria profissional e conseguir se ranquear para disputar o Mundial.

Outro desejo da atleta é representar o Brasil no Pan-Americano da modalidade.

A adolescente, entretanto, ainda não tem certeza se quer seguir carreira a longo prazo no beach tennis e prefere dar um passo de cada vez.

“Não sei se é o que vou querer daqui a 10 anos, mas, por enquanto, é me dedicar e alcançar as minhas metas”, confessou.

Enquanto segue o seu ritmo próprio, Isabela também curte a vida fora do esporte, que é onde se considera uma pessoa “multicoisa”.

“Sou uma pessoa apaixonada por leitura. Amo ler, cozinhar também é uma coisa que me acalma muito - me desligo do mundo. Gosto de ouvir música também, de tocar instrumentos, teclado, ukulele. Gosto de estudar também, ganhar conhecimento”, admitiu.

Próximas competições

Isabela agora segue treinando para as suas próximas competições. A primeira é a Copa das Federações, campeonato nacional de beach tennis, que acontece dos dias 30 de outubro a 2 de novembro.

Após o torneio, Isabela terá o Interclubes, maior campeonato de Pernambuco, que acontece dos 15 a 17 de novembro.

