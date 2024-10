Morre Johan Neeskens, integrante Carrossel Holandês, aos 73 anos

A- A+

O ex-meio-campista holandês Johan Neeskens, conhecido por suas passagens por Ajax e Barcelona e que fez parte do Carrossel Holandês na década de 70, morreu aos 73 anos. A federação holandesa de futebol anunciou o falecimento do ex-jogador nesta segunda-feira (7). A causa da morte não foi divulgada.

"Com Johan Neeskens, o mundo do futebol holandês e internacional perde uma lenda", disse a federação holandesa em um comunicado, acrescentando que o meio-campista faleceu no último domingo de uma doença não especificada.

Johan Neeskens foi o vice-artilheiro da Copa do Mundo de 1974, ano em que a Holanda chegou na decisão, mas acabou com o segundo lugar. O ex-meia, inclusive, foi o autor do gol do time holandês na decisão contra a Alemanha, ao converter o pênalti aos 2 minutos do primeiro tempo.

Neeskens chegou a final da Copa de 1974 com a Holanda - Foto: Staff/AFP

