LeBron e Bronny James, do Lakers, se tornam a primeira dupla de pai e filho a dividir quadra na NBA

Quando o Los Angeles Lakers se preparava para a próxima jogada, LeBron James e Bronny James entraram em quadra e fizeram história na NBA. LeBron disse que a magnitude do momento ficou clara quando ele e seu filho estavam lado a lado, prontos para marcar os adversários.



"Ficamos um ao lado do outro, eu olhei para ele e pensei: 'Isso é o Matrix ou algo assim?'", disse LeBron. "Não parecia real. Mas foi incrível compartilhar esses momentos com ele."

Os Jameses entraram juntos no segundo quarto da derrota de pré-temporada dos Lakers por 118-114 contra o Phoenix Suns, tornando-se o primeiro duo de pai e filho a jogar juntos na história da NBA. "Não parece real", disse LeBron após o jogo, falando sobre seus sentimentos como pai e jogador. "Ainda estou tentando me acostumar, mas é bem legal. É muito especial para nós dois, e especialmente para nossa família."

O técnico dos Lakers, JJ Redick, havia informado a LeBron e Bronny mais cedo que jogariam juntos pela primeira vez. Bronny disse que ficou "muito animado" ao saber que jogaria com seu pai, embora tenha tentado se preparar como se fosse um jogo comum. Ele admitiu, no entanto, que é impossível separar completamente o fato de que LeBron é seu pai. "Sempre penso: 'Esse é o meu pai', porque literalmente é o meu pai", disse Bronny.

"Mas, quando estou em quadra, ele é apenas meu companheiro de equipe. É nisso que me concentro naquele momento."





Além disso, o domingo também marcou o aniversário de 20 anos de Bronny. Os Lakers o celebraram com um bolo e cupcakes mais cedo no hotel da equipe. Para LeBron, a experiência de estar em quadra com seu filho no aniversário dele foi especial. "Para um pai, isso significa tudo", disse LeBron.

"Alguém que não teve isso crescendo, ser capaz de influenciar seus filhos e ter momentos com seu filho. E, no fim das contas, trabalhar ao lado dele. Acho que é uma das maiores realizações que um pai pode ter."

Redick comentou antes do jogo que planejava usar LeBron e Bronny de forma orgânica, sem forçar a situação. Durante o tempo em que estiveram juntos em quadra, LeBron fez uma cesta de três pontos e uma bandeja. Bronny não marcou, mas teve a oportunidade de um arremesso de três pontos após um passe de seu pai, que acabou não entrando.

"Eu disse a ele para continuar melhorando. Ele acabou de completar 20 anos, é jovem e quer continuar progredindo, o que é o mais importante. Toda vez que estiver em quadra, continue fazendo jogadas vencedoras e aprendendo com seus erros e acertos", disse LeBron incentivando Bronny após o jogo.

Bronny foi escolhido pelos Lakers com a 55ª escolha do Draft da NBA de 2024, depois de jogar um ano na USC, onde teve uma média de 4,8 pontos em 19,3 minutos por jogo em 25 partidas.

