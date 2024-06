A- A+

Futebol Pernambucana é campeã do Pan-Americano com a Seleção Brasileira Alice Medeiros, de 13 anos, é capitã da equipe de Conjunto Juvenil de Ginástica Rítmica

Com a presença da pernambucana Alice Medeiros, de 13 anos, capitã da Conjunto Juvenil de Ginástica Rítmica, a seleção brasileira deixou sua marca no Campeonato Pan-Americano, realizado na Guatemala, durante os dias 2 a 9 de junho.





Liderada pela técnica Juliana Coradine, a equipe brasileira assegurou não apenas o título de melhor seleção geral, mas também os primeiros lugares nas finais por aparelhos de 5 Arcos e de 10 Maças.

A série de 5 Arcos, inspirada no universo do "Super Mario Bros" e acompanhada pela trilha sonora do icônico jogo de videogame, resultou em uma pontuação impressionante de 30.300 nas finais.



A série de 10 Maças teve uma mistura de ritmos brasileiros que incluíram samba, funk, forró e até capoeira, tendo como destaque a música "Tico Tico no Fubá". Esta performance garantiu à equipe brasileira uma pontuação de 28.600 nas finais.



O conjunto juvenil brasileiro é composto por, além de Alice, Andriely Cichovicz, Clara Beatriz, Giovana Solange, Júlia Colere e Luíza Miranda.O próximo grande desafio da Seleção Brasileira Juvenil será a Gymnasiade, conhecida como a olimpíada do desporto escolar, programada para outubro de 2024, no Bahrein.

