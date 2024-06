A- A+

Jogos Olímpicos Atletismo: Representante de Pernambuco é vice nos 100m rasos e garante vaga nas Olimpíadas Hygor Gabriel ficou com a prata no Troféu Brasil e treina no Campus da UFPE

Atleta do Projeto Atletismo Campeão, o corredor Hygor Gabriel surpreendeu à todos ao conquistar o segundo lugar na prova dos 100m rasos do Troféu Brasil de Atletismo com o tempo de 10s13, nesta quinta-feira (27). O atleta ficou a 0s13 do índice olímpico da prova individual, mas fez o suficiente para garantir uma vaga no revezamento 4x100m e estará em Paris nos Jogos Olímpicos.

A prova contava com a participação dos atletas olímpicos Felipe Bardi, que venceu a prova com 10s05, e Erick Cardoso que fechou em terceiro com 10s19; Paulo André lesionou a posterior da coxa e não completou a corrida.

O potiguar de 21 anos chegou à final representando o Projeto Atletismo Campeão do treinador Abraão Nascimento. Outro atleta que defende a camisa pernambucana e que esteve na final foi Flávio Gustavo Barbosa.

