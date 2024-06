A- A+

JOGOS DE PARIS Olimpíadas: bicampeã olímpica nos 100m e nos 200m rasos está fora dos Jogos de Paris por lesão Condição física de Elaine Thompson-Herah era questionada desde prova disputada no início do mês, na qual ela teve que ser ajudada a sair da pista após romper o tendão de Aquiles

A jamaicana Elaine Thompson-Herah, atual bicampeã olímpica nos 100m e nos 200m rasos, perderá a chance de defender seu título nos Jogos de Paris, no próximo mês, devido a uma lesão no tendão de Aquiles da qual ainda não se recuperou.

Thompson-Herah, que completou a dobradinha de medalhas de ouro nos 100 e 200 metros nos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020 (disputados um ano depois devido à pandemia), confirmou sua decisão após se retirar dos treinos dos atletas de seu país nesta semana.

"Estou magoada e arrasada por perder as Olimpíadas deste ano, mas no fim das contas é o esporte e minha saúde está em primeiro lugar", escreveu Thompson-Herah, de 31 anos, em um comunicado nas redes sociais.

Thompson-Herah já havia desistido de defender seu título dos 200m em Paris depois de optar por não participar dessa modalidade nas seletivas da Jamaica desta semana, em Kingston.

Porém, ela havia se inscrito nos 100 metros e mantinha a esperança de poder disputar essa distância nos Jogos Olímpicos.

A condição física da atleta tem sido questionada desde que ela competiu em uma prova em Nova York no início deste mês, onde teve que ser ajudada a sair da pista após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles.

Em seu depoimento nessa quarta-feira (26), Thompson-Herah confessou que percebeu imediatamente que sua lesão era grave.

"Me sentei no chão porque não conseguia apoiar a perna", disse ela.

Um exame médico subsequente revelou uma "pequena ruptura" do tendão de Aquiles. Apesar dos sentimentos, a atleta garantiu que manteve "a firme intenção de continuar a me esforçar e a me preparar para as minhas provas nacionais, mais uma oportunidade para os meus terceiros Jogos Olímpicos, mas a minha perna não permitiu".

Em meio à decepção de ter que se despedir dos Jogos de Paris — que serão disputados de 26 de julho a 11 de agosto —, Thompson-Herah garantiu que planeja continuar sua carreira como velocista.

"É um longo caminho, mas estou disposta a recomeçar, a continuar trabalhando, a me recuperar plenamente e a retomar minha carreira no atletismo", declarou.

Deslumbrante nos Jogos Olímpicos, a velocista nunca conquistou medalha de ouro em competições individuais em campeonatos mundiais.

Seu recorde pessoal nos 100 metros, 10,54 segundos, estabelecido em Eugene, no estado americano do Oregon, em agosto de 2021, é o segundo mais rápido da história, superado apenas pelo recorde mundial de Florence Griffith-Joyner de 10,49 segundos em 1988.

