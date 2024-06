Bia Haddad e Luisa Stefani vão formar dupla nos Jogos de Paris-2024 por nova medalha do tênis

A- A+

Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani receberam a confirmação nesta quarta-feira (26) que estão garantidas no torneio de duplas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Elas já vinham disputando competições juntas se preparando para buscar nova medalha ao País na França após o bronze em Tóquio.

Terceira colocada ao lado de Laura Pigossi nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, Stefani tentará subir ao pódio mais uma vez, desta vez com a principal tenista de simples do Brasil. Bia Haddad também estará na disputa individual.

Com a confirmação da vaga pela a Federação Internacional de Tênis (ITF), divulgada nesta quarta, o Brasil já tem cinco representantes confirmados em Paris-2024. Além da dupla, Laura Pigossi, Thiago Monteiro e Thiago Wild já estavam garantidos na chave de simples.

A ITF confirmou a classificação de duas brasileiras para a chave de duplas: @biahaddad1 e @Luisa__Stefani.



Bia, Laura Pigossi, Thiago Monteiro e Thiago Wild já estavam classificados para as chaves de simples.



A ITF divulga a lista final em 4 de julho. pic.twitter.com/OMePlq74SZ — CBT (@cbtenis) June 26, 2024

A delegação verde e amarela do tênis ainda pode aumentar. No dia 14 de julho serão divulgadas as listas finais de duplas e o Brasil pode ter Marcelo Melo e Rafael Matos no masculino. Matos vem jogando nas mistas com Stefani no circuito mundial e também podem ser confirmados na competição olímpica.

A definição das duplas é feita pelos capitães das equipes e dificilmente ocorrerão surpresas. Jaime Oncins (técnico do masculino) e Luiz Peniza (do feminino) não devem fazer modificações nas parcerias que já vêm trabalhando junto por entrosamento.



Veja também

Olimpíadas Judocas brasileiras comemoram vaga para os Jogos de Paris-2024 olímpica 'de última hora'