Judocas brasileiras comemoram vaga para os Jogos de Paris-2024 olímpica 'de última hora'

A- A+

A experiente Ketleyn Quadros e a estreante Natasha Ferreira não esconderam a alegria pela confirmação de vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, entre 26 de julho e 11 de agosto, na França. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou na segunda-feira (24) que elas completam a lista com 13 representantes para a competição graças ao ranking da modalidade.

Ketleyn entrou pela cota continental na categoria até 63kg. Já Natasha se garantiu por conta da cota continental realocada até 48kg - herdou uma das cotas não utilizadas por outro continente. Desta maneira, o País será representado em quase todas categorias. Serão 13 das 14 vagas preenchidas.

"Recebi essa notícia com muita felicidade, honra e alegria. A gente já tinha essa expectativa há algum tempo, mas nada melhor que sair a convocação, a lista de inscrito, classificado", comemorou Ketleyn.

"Isso veio para mim em momento para trazer bastante motivação. Eu já vinha me preparando há muito tempo para essa classificação Não é fácil, a gente pegou um ciclo bem ajustado de pontuação de quatro anos, dividido en três, o que deixou muito exaustivo", continuou a medalha de bronze em Pequim-2008. "Foi tudo com muito amor e garra, todos desafios fizeram parte do processo e nada melhor que ter a vaga garantida para sonhar com a medalha olímpica. Agora é foco total para conquistar essa medalha."

Senhoras e senhores, com vocês, nosso timaço de judocas para os Jogos Olímpicos #Paris2024!



As disputas do judô acontecem de 27/07 a 03/08 e nós contamos MUITO com sua torcida, seja em Paris ou no sofá de casa!



Vamos juntos fazer história e mandar muita brasa! pic.twitter.com/aS0AcUstDV — CBJ (@JudoCBJ) June 26, 2024

Enquanto Ketleyn já conhece bem como são os Jogos Olímpicos, Natasha se prepara para a estreia em Paris. "Foi muito bom receber finalmente a convocação. Era um angústia não ter certeza se eu ia ou não ia lutar nos Jogos Olímpicos. Mesmo com 90% de chance, ainda sim era motivo de desconfiança", admitiu Natasha.

"Fiquei mais leve e estou treinando mais feliz, apesar de já estar treinando muito até agora", disse. "Acho que os maiores desafios são a francesa (Santuário Boukli), a japonesa (Natsumi Tsunoda), mas treinando muito para encarar qualquer atleta. Estou com expectativa muito grande, sei que não sou dos nomes principais, mas sei que tenho condições de chegar e vou lá para buscar minha medalha", mostrou confiança.



Veja também

Jogos Olímpicos Bia Haddad e Luisa Stefani vão formar dupla nos Jogos de Paris-2024 por nova medalha do tênis