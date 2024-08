A- A+

Campeonato Inglês Premier League: Chelsea goleia Wolverhampton com hat-trick de Madueke Os "Blues" conseguiram a primeira vitória no Campeonato Inglês

O Chelsea encerrou a visita ao Wolverhampton com uma vitória por 6 a 2 pela segunda rodada da Premier League, na qual Noni Madueke marcou três gols, com três assistências de Cole Palmer.

Depois de começar a temporada com uma derrota diante do Manchester City (2-0), Enzo Maresca obteve sua primeira vitória no campeonato inglês como treinador dos 'Blues', apesar de um primeiro tempo em que seu time cometeu erros.

Os londrinos ficaram em vantagem em duas ocasiões, com uma cabeçada de Nicolas Jackson que abriu o placar logo aos 2 minutos e com um chute incrível de Palmer (45') fazendo 2 a 1.

Mas a defesa vacilou diante do atacante brasileiro Matheus Cunha (27') que empatou em 1 a 1 e Jorgen Strand Larsen (45'+6) que fez 2 a 2.

Veio o segundo tempo e o Chelsea foi avassalador diante de um Wolverhampton desorganizado e irreconhecível.

Madueke foi vaiado durante toda a partida no estádio Molineux após ter publicado e depois apagado uma mensagem insultuosa à cidade de Wolverhampton nas redes sociais, mas isso não pareceu afetá-lo.

O atacante inglês de 22 anos balançou a rede três vezes, assistido em cada um de seus três gols por Palmer (49', 58' e 63').

O Chelsea fechou a goleada com um cruzamento de Pedro Neto, contratado precisamente junto ao Wolverhampton, para o seu compatriota João Félix (80'), depois de ambos terem entrado em campo vindos do banco.

