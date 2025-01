A- A+

futebol Presidente da Fifa se reúne com Donald Trump para discutir Copas de 2025 e 2026 nos EUA Encontro destaca importância do futebol nos próximos grandes torneios internacionais no país

Em uma reunião realizada em Mar-a-Lago, na Flórida, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, teve um encontro com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja posse está marcada para o dia 20 de janeiro de 2025.

Durante o encontro, Infantino ressaltou a importância do diálogo para os grandes eventos esportivos que os Estados Unidos sediarão nos próximos anos: a Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2025 e a Copa do Mundo da Fifa em 2026.

– Foi uma honra conhecer o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, antes de sua posse. Discutimos a Copa do Mundo de Clubes deste verão e a Copa do Mundo de 2026 — dois torneios verdadeiramente globais nos quais os Estados Unidos desempenharão um papel fundamental como anfitriões – declarou Infantino.

Infantino ainda aproveitou o encontro para agradecer a Trump pelo tempo dedicado à reunião e pelo "apoio à Fifa nos próximos meses".

– A América recebe o mundo e o futebol une o mundo – afirmou o presidente da Fifa.

Copa do Mundo de Clubes 2025

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025 será um dos eventos que colocará os Estados Unidos em destaque no cenário esportivo global.

O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, em várias cidades, incluindo Nova Jersey, Nova York, Los Angeles, Filadélfia e Miami.

A competição reúne os campeões das seis principais confederações continentais de futebol: CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), UEFA (Europa), CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania), além do clube representante do país-sede.

A edição de 2025 contará com quatro grandes equipes brasileiras: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. A distribuição dos clubes nos grupos da fase de grupos será a seguinte:

Grupo A: Palmeiras, Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA)

Grupo B: Botafogo, Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Seattle Sounders (EUA)

Grupo C: Flamengo, Esperança de Tunis (TUN), Chelsea (ING), León (MEX)

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR), Mamelodi Sundowns (AFS)

Copa do Mundo de 2026

Além da Copa do Mundo de Clubes, Infantino também discutiu a proximidade da Copa do Mundo de 2026, que será sediada de forma inédita em três países: Estados Unidos, Canadá e México. A edição será o primeiro Mundial com 48 seleções, e ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. A final do torneio será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

As cidades-sede serão Vancouver e Toronto, no Canadá; Guadalajara, Monterrey e Cidade do México, no México; e Seattle, Los Angeles, Dallas, Atlanta, Miami, Boston, Filadélfia, Nova York, Kansas City e Houston, nos Estados Unidos.

